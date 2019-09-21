Армия и оружие
ТАССЭрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции для журналистов перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
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Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае
В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com вчера в 03:04
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МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре
В воскресенье, 22 сентября, в Москве местами ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.
РБК 09:05
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Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Теннис
Медведев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 11:46
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Иран собирается провести учения вместе с Россией и Китаем
В Индийском океане и Оманском заливе пройдут совместные военные учения России, Ирана и Китая, заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки в интервью агентству Fars.
Вести.Ru 07:51
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Наука
Ученые ТПУ ищут в Кузбассе редкие металлы в пепле вулканов из Монголии
Геологи Томского политехнического университета (ТПУ) изучают угольные пласты на юге и севере Кузбасса, в которых благодаря пеплу вулканов из Монголии сформировались месторождения редких металлов; исследования помогают ученым выявлять новые редкометалльно-угольные месторождения, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.
РИА Томск вчера в 06:09
Единоборства
Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксу
Областная газета 10:31
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Происшествия
В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
RT на русском 09:32
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Происшествия
В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека
В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
РБК 11:53
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
RT на русском 10:24
Общество
Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера
О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.
Российская газета 03:03
Теннис
14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала
14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве.
Lenta.ru 11:48
Игры
Reef Entertainment выпустит игру Terminator: Resistance
Мир фантастики вчера в 11:40
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Политика
Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.
Радио Sputnik 04:10
Наука
Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google
Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
РБК 00:54
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51