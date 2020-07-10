Политика
ВедомостиЭрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
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Общество
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM 17:32
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Общество
Попова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей
Разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей уже начинается.
РБК 17:48
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
RT на русском 06:21
Армия и оружие
Японские ВМС намерены бороться с беспилотными подлодками КНР
Минобороны Японии выявило новую стратегическую военную угрозу безопасности страны: Россия США и Китай начали разработку беспилотных подлодок.
ИА Красная Весна 04:48
Технологии
В работе приложений на устройствах Apple по всему миру произошел сбой
Pinterest и Spotify на устройствах Apple произошел массовый сбой. Об этом сообщают сайт Dawndetector и портал The Verge.
Финансовая газета 11:50
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика
Помогать не обязана: почему Эстония может не рассчитывать на РФ в случае аварии на БРЭЛЛ
Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объяснил в разговоре с Baltnews, как РФ обязана действовать в случае аварии в рамках БРЭЛЛ и отключения электроэнергии в странах Балтии.
BaltNews.ee 08 июля в 08:00
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Российская газета 05:19
Фигурное катание
Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards
Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
RT на русском 13:11
Общество
Обнародован рейтинг регионов с высоким уровнем психических заболеваний
Самый низкий уровень психических заболеваний приходится на Чечню — там, для сравнения, 1411,9 случая на 100 тысяч населения, — а также Москву, Ингушетию, Севастополь и Северную Осетию.
BFM.ru 17:21
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.
RT на русском вчера в 12:19
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Авто
Toyota оказалась лидером среди самых популярных моделей в мире
На первом месте в рейтинге оказалась Toyota Corolla – всего было продано 1,2 миллиона моделей.
Live24 06:59
Кино
Сериал «Корона» продлили на шестой сезон, он станет последним
Inc-news.ru 08:13
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Футбол
«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»
«Зенит» хочет купить игрока по выгодной цене, поскольку «Эспаньол» уже досрочно вылетел из испанского первенства.
Vprognoze.ru 18:13
Политика
Трамп рассмотрит просьбу своего бывшего советника Стоуна о помиловании
На встрече с журналистом, Трампу был задан вопрос, будет ли он рассматривать просьбу о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна.
ИА Красная Весна 12:28
Автоспорт
Квят посвятил пятницу работе с новыми деталями
Motorsport.com Россия 13:26
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 06:10
Политика
Глава парламента Боливии заразилась коронавирусом
Ранее временный президент страны, глава ЦБ, глава администрации и министр здравоохранения сообщили, что заразились коронавирусом.
РИА Новости 20:01