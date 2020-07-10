Политика

ВедомостиВедомостиЭрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
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