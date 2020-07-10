с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что решение об изменении статуса комплекса Айя-София с музейного на объект мусульманского культа полностью входило в компетенцию властей страны.

Общество Обсуждение деноминации рубля назвали «бессмысленной ерундой» Развернувшееся в СМИ обсуждение деноминации рубля является бессмыслицей и искусственной повесткой.

Футбол «Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Происшествия Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 1,7K

Футбол Футболисты «Ноа» завоевали Кубок Армении, отыгравшись со счета 1:4 Футболисты "Ноа" победили в серии пенальти "Арарат-Армению" в финале Кубка Армении, уступая по ходу матча со счетом 1:4.

Футбол «Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.

Происшествия В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. 4

Общество Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что он провел беседу с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.

Общество США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога. 14

Гаджеты Xiaomi намекнула на скорый анонс загадочного смартфона Тизер компании содержит «пасхалки». Журналисты обнаружили в изображении второй цифры «2» намёки на смартфон.

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.

Гаджеты Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14 Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad. 6