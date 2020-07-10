Политика
ИнтерфаксЭрдоган заявил о полном праве Турции изменить статус Айи-Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что решение об изменении статуса комплекса Айя-София с музейного на объект мусульманского культа полностью входило в компетенцию властей страны.
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с чего всё началось
«По завершении подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы», — цитирует РИА «Новости» Эрдогана.БИЗНЕС Online15:47
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