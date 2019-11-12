Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаЭрдоган после визита в США намерен побеседовать с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из своей поездки в США намерен провести переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить ситуацию в Сирии. Эрдоган намерен объяснить Дональду Трампу и Владимиру Путину, что проблема терроризма в Сирии не решена.
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