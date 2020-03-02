Эрдоган назвал долгом Анкары уничтожить тех, кто нападал на турецких солдат. По его словам, Турция приняла 3,7 миллионов беженцев, но больше "не может нести этот груз". Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным.

Эрдоган считает, что у Турции нет проблем с Россией и Ираном в Сирии

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