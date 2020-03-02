Политика
Piter.tvЭрдоган считает, что у Турции нет проблем с Россией и Ираном в Сирии
Эрдоган назвал долгом Анкары уничтожить тех, кто нападал на турецких солдат. По его словам, Турция приняла 3,7 миллионов беженцев, но больше "не может нести этот груз". Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным.
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Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Шоу-бизнес
Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей
Бывшая гражданская супруга рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) у себя в Instagram рассказала, что он якобы похитил их общих детей - 10-летнего Марка и девятилетнего Платона.
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по цели в Сирии
Израильский военный вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache («Апач») нанес удар по цели на сирийской территории.
Технологии
Sony PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но есть ещё PlayStation 5 Pro. Цена шокирует
Согласно новым сообщениям, компания Sony выпустит в 2020 году сразу две приставки — более слабую и дешёвую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro.
Транспорт
Началась продажа билетов на пригородные поезда из Керчи в Анапу
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Финансы
Рубль начал коррекцию к доллару и евро после обвала в предыдущие дни
Доллар и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения в предыдущие дни, поддержку рублю оказывает рост цен на нефть и надежды инвесторов на смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Политика
Путин почтил память псковских десантников 6-й роты
20 лет назад в Аргунском ущелье десантники 6-й роты участвовали в неравном бою с бандформированиями.
Футбол
Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде
Гаджеты
Samsung и LG временно закрыли заводы из-за коронавируса
Завод, где производятся модули фотокамер для американских смартфонов iPhone компании Apple, будет закрыт до 9 марта.
Фигурное катание
Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву в Пекин пассажира нашли коронавирус
Посольство России в Китае сообщает, что у пассажира, который летел из Ирана в Пекин транзитом через Москву, обнаружили новый тип коронавируса COVID-19.
Общество
Польша готовит реверс «Дружбы» под поставки нефти из США в Белоруссию
Пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил Tut.by, что намерение польской стороны подготовить магистральный нефтепровод «Дружба» на своей территории для реверсных поставок нефти открывает для Белоруссии возможность вести переговоры с поставщиками сырья с его транспортировкой по этой более выгодной маршрутной схеме.
Общество
Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски
«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
Политика
В Госдуме оценили идею ввода налога на собак в России
Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране.
Общество
В Саратове предложили создать ведомство по развитию старых кварталов
Депутат Сергей Курихин подчеркнул, что с созданием парковок напрямую связано развитие города.
Происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Экономика
Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров
Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Транспорт
Люксембург первым в мире сделал весь общественный транспорт бесплатным
С 29 февраля весь общественный транспорт в Люксембурге становится бесплатным, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил
Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
Происшествия
В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой
В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Общество
Президент узаконил штрафы за платные парковки в Воронеже
Платные парковки в Воронеже заработали 1 октября 2018 года, но из-за несовершенства законодательства концессионер и город не могли выписывать штрафы неплательщикам.
Футбол