Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне. В начале октября Трамп написал Эрдогану письмо с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" операцией в Сирии.
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Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»

РБКвчера в 18:45

Эрдоган вернул Трампу его письмо, содержавшее призыв «не быть дураком»

Интерфаксвчера в 18:09

Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо

РИА Новостивчера в 16:58

Эрдоган вернул Трампу его письмо с призывом «не быть дураком»

ТАССвчера в 17:35

Эрдоган вернул Трампу оскорбившее его письмо

Газета.Ruвчера в 17:24

Эрдоган вернул Трампу написанное в невежливом тоне письмо

RT на русскомвчера в 17:43

Эрдоган вернул Трампу его «грубое» письмо

Известиявчера в 16:48
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Lenta.ru вчера в 21:30
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На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Вести.Ru вчера в 14:32
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РБК 00:23
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Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

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Ребенок умер в школе в Хабаровске

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Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
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В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

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Российская газета вчера в 20:23
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия вчера в 11:32
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Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака»

Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чалотра предстает в образе Йеннефэр.
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Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов

Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 00:30
Общество

Концерты Максима Галкина могут запретить

Концерты юмориста могут запретить за его высказывания о цензуре на телевидении.О возможном запрете концертов Максима Галкина рассказал продюсер Леонид Мазор.
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В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
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Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии

Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29
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Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара

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Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
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В Пентагоне заявили о слишком частых поломках F-35

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Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
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«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов

Газета.Ru вчера в 22:36
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Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59
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Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
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Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
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Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси»

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Волгоградский «Ротор» выиграл у «Химок» со счетом 2:0

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Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
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В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
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Браузер Firefox Lite 2.0 вышел для Android

Пару лет назад была выпущена Firefox Rocket — облегченная версия мобильного браузера Mozilla для Android-устройств с некоторыми эксклюзивными функциями, которые недоступны в обычной версии.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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