Политика
РИА НовостиЭрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне. В начале октября Трамп написал Эрдогану письмо с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" операцией в Сирии.
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Происшествия
На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Общество
НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков
Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Кино
Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чалотра предстает в образе Йеннефэр.
Политика
Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов
Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.
Общество
Концерты Максима Галкина могут запретить
Концерты юмориста могут запретить за его высказывания о цензуре на телевидении.О возможном запрете концертов Максима Галкина рассказал продюсер Леонид Мазор.
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Наука
Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара
Хоккей
Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о слишком частых поломках F-35
Как сообщает агентство Bloomberg, именно об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей намерен рассказать главный испытатель Пентагона Роберт Белер.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Футбол
Волгоградский «Ротор» выиграл у «Химок» со счетом 2:0
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Технологии
Браузер Firefox Lite 2.0 вышел для Android
Пару лет назад была выпущена Firefox Rocket — облегченная версия мобильного браузера Mozilla для Android-устройств с некоторыми эксклюзивными функциями, которые недоступны в обычной версии.