Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне. В начале октября Трамп написал Эрдогану письмо с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" операцией в Сирии.

Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо

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