Политика

Взгляд.руВзгляд.руЭрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.
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Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Интерфакс08:29

Отправивший 7 тысяч боевиков в Ливию Эрдоган снова говорит о ЧВК «Вагнер»

ФАН09:28

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

РБК10:41

Эрдоган заявил о двух тысячах бойцов «ЧВК Вагнера» в Ливии

Коммерсантъ09:25

Турецкие власти считают, что в Ливии находится значительное число российских наемников

Эхо Москвы09:03

Эрдогана заинтересовала работа ЧВК Вагнера

Lenta.ru08:43

Эрдоган рассказал о двух тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Дождь08:47
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru 23:28
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Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка

Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
WomanHit.ru 03:04
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Максим Галкин прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации

Российский телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации.
Мойка78 вчера в 18:52
Политика

Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК 16:00
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:42
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Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон

По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
РИА Новости 21:11
Общество

Диетолог рассказала о пользе майонеза

Умеренное употребление майонеза не навредит организму. Кроме того, соус может принести пользу.
Gazeta.SPb 18:33
Футбол

Директор ФК «Чита» предрёк гибель футбола в зоне «Восток»

Директор футбольного клуба «Чита» Алексей Тихоньких заявил, что клубы из зоны «Восток» исчезнут сами по себе, если Российский футбольный союз (РФС) не решится на расформирование зоны с перераспределением команд в другие лиги, сообщает 25 декабря «Чемпионат».
Чита.Ру 23:37
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета 15:08
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском 23:33
Армия и оружие

На Украине продолжаются испытания САУ калибра 155 мм

REGNUM 02:53
Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия 18:20
Экономика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ 19:39
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе

Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Газета Кемерова 21:54
Происшествия

В Приморье мальчик застрелил младшую сестру из ружья

В Приморье в среду мальчик во время игры с ружьём застрелил свою младшую сестру.
Владивосток-Новости 22:18
Армия и оружие

В КНДР осудили увеличение разведывательных полетов у своих границ

Разведывательные полеты военной авиации США и Южной Кореи у границ КНДР участились и «переросли в постоянное наблюдение».
REGNUM 21:25
Политика

Россия сочла выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Компенсация в 2,9 миллиарда долларов, которую «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу», является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
Московский Комсомолец 04:52
Армия и оружие

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
РИА Новости 21:04
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
РИА Новости 19:19
Общество

«Ъ»: россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 22:43
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости 22:32
Финансы

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новости 20:23
Происшествия

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
РИА Новости 07:58
Спорт

ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями.
Чемпионат 01:18
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск 08:10
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском 08:24
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Интерфакс вчера в 13:57
Фигурное катание

Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске

Соревнования пройдут на льду "Платинум-Арены", которая вмещает 7 тыс. человек. Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона.
ТАСС Спорт 16:53
Игры

Новый трейлер Star Citizen и Squadron 42 впечатлил геймеров

Компания Cloud Imperium Games выложила в сеть новый трейлер проекта Squadron 42. Ролик был опубликован 25 декабря на YouTube-канале игры.
REGNUM 15:00
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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