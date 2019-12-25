Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Экономика Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.

Авто Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.

Технологии Huawei работает над аналогами приложений Google Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.

Общество Непогода в Алтайском крае: движение на ряде дорог ограничено Снегопад, метель и боковой ветер до 15–20 м/с с порывами до 30 м/с стали причинами ограничения движения большегрузов и автобусов на двух федеральных трассах в Алтайском крае.

Экономика Производство соевого изолята открыто в Приамурье Первую в России линию по производству соевого изолята после двух лет строительства открыли в Приамурье: маслоэкстракционный завод в Белогорске получил возможность выйти на отечественный рынок с продуктом глубокой переработки сои, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Кино На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы» "Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.