Политика
Взгляд.руЭрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.
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Экономика
Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку
Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Авто
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
Технологии
Huawei работает над аналогами приложений Google
Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Политика
Путин назвал задачей номер один повышение доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что задачей номер один для страны является повышение уровня доходов россиян.
Общество
Непогода в Алтайском крае: движение на ряде дорог ограничено
Снегопад, метель и боковой ветер до 15–20 м/с с порывами до 30 м/с стали причинами ограничения движения большегрузов и автобусов на двух федеральных трассах в Алтайском крае.
Политика
США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции
Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион.
Экономика
Производство соевого изолята открыто в Приамурье
Первую в России линию по производству соевого изолята после двух лет строительства открыли в Приамурье: маслоэкстракционный завод в Белогорске получил возможность выйти на отечественный рынок с продуктом глубокой переработки сои, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Происшествия
При стрельбе во французском Безансоне пострадали три человека
В результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон на востоке Франции, пострадали не менее трёх человек.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Политика
Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС
О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
Кино
Atomic Tickets назвала самые ожидаемые фильмы 2020 года
По данным онлайн-кассы Atomic Tickets, самым ожидаемым фильмом предстоящего года стал кинокомикс «Чудо-женщина:1984».
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Политика
Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные
Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные.
Здоровье
Камчатские дети с онкологией будут бесплатно получать лекарства
Впервые создан единый краевой реестр детей с онкологией.
Общество
Истребитель Су-57 разбился при испытаниях в Хабаровском крае
Как сообщается, инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя.
Наука
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото с мужем после слухов о его измене
Певица Вера Брежнева показала совместную фотографию с мужем, композитором Константином Меладзе, после слухов об его изменах и расставании пары.
Происшествия
Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
Экономика
АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор
АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел.
Здоровье
Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины
«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
Кино
«Кинопоиск» назвал главным фильмом 2019 года «Зеленую книгу»
В число главных фильмов 2019 года аналитики ресурса включили рекордсмена российского проката «Мстители: Финал» и «Джокера».