Политика

Взгляд.руВзгляд.руЭрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.
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Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Интерфакс08:29

Отправивший 7 тысяч боевиков в Ливию Эрдоган снова говорит о ЧВК «Вагнер»

ФАН09:28

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

РБК10:41

Эрдоган заявил о двух тысячах бойцов «ЧВК Вагнера» в Ливии

Коммерсантъ09:25

Турецкие власти считают, что в Ливии находится значительное число российских наемников

Эхо Москвы09:03

Эрдогана заинтересовала работа ЧВК Вагнера

Lenta.ru08:43

Эрдоган рассказал о двух тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Дождь08:47
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Экономика

Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку

Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Рамблер 16:06
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° вчера в 11:29
Авто

Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
РБК 19:02
Технологии

Huawei работает над аналогами приложений Google

Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
RuNews24.ru вчера в 09:54
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Общество

Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены

Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
REGNUM 08:29
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Политика

Путин назвал задачей номер один повышение доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что задачей номер один для страны является повышение уровня доходов россиян.
РЕН ТВ 06:10
Общество

Непогода в Алтайском крае: движение на ряде дорог ограничено

Снегопад, метель и боковой ветер до 15–20 м/с с порывами до 30 м/с стали причинами ограничения движения большегрузов и автобусов на двух федеральных трассах в Алтайском крае.
Dorinfo.ru 01:34
Политика

США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции

Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион.
Коммерсантъ 17:58
Экономика

Производство соевого изолята открыто в Приамурье

Первую в России линию по производству соевого изолята после двух лет строительства открыли в Приамурье: маслоэкстракционный завод в Белогорске получил возможность выйти на отечественный рынок с продуктом глубокой переработки сои, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 19:06
Происшествия

При стрельбе во французском Безансоне пострадали три человека

В результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон на востоке Франции, пострадали не менее трёх человек.
RT на русском 18:23
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 06:40
Армия и оружие

В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков

Коммерсантъ вчера в 16:59
Политика

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Газета.Ru вчера в 19:23
Политика

Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС

О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
RT на русском 15:14
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов

В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
UfaTime.ru вчера в 14:22
Кино

Atomic Tickets назвала самые ожидаемые фильмы 2020 года

По данным онлайн-кассы Atomic Tickets, самым ожидаемым фильмом предстоящего года стал кинокомикс «Чудо-женщина:1984».
RuNews24.ru 18:54
Футбол

Издание AS включило Яшина в сборную лучших игроков в истории футбола

РБК вчера в 20:50
Кино

На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
РИА Новости вчера в 02:10
Политика

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные.
Life.ru 18:59
Здоровье

Камчатские дети с онкологией будут бесплатно получать лекарства

Впервые создан единый краевой реестр детей с онкологией.
Парламентская газета 04:16
Общество

Истребитель Су-57 разбился при испытаниях в Хабаровском крае

Как сообщается, инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя.
Портал Поиск вчера в 01:35
Наука

Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания

Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
РИА Новости 17:00
Политика

Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

RT на русском 22 декабря в 18:09
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала фото с мужем после слухов о его измене

Певица Вера Брежнева показала совместную фотографию с мужем, композитором Константином Меладзе, после слухов об его изменах и расставании пары.
РЕН ТВ 11:42
Происшествия

Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его

Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
Вести.Ru 08:35
Экономика

АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел.
Интерфакс 12:15
Здоровье

Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины

«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
REGNUM 14:08
Кино

«Кинопоиск» назвал главным фильмом 2019 года «Зеленую книгу»

В число главных фильмов 2019 года аналитики ресурса включили рекордсмена российского проката «Мстители: Финал» и «Джокера».
Политическая Экспертиза вчера в 04:17
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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