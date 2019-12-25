Политика

Взгляд.руВзгляд.руЭрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.
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Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

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Отправивший 7 тысяч боевиков в Ливию Эрдоган снова говорит о ЧВК «Вагнер»

ФАН09:28

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

РБК10:41

Эрдоган заявил о двух тысячах бойцов «ЧВК Вагнера» в Ливии

Коммерсантъ09:25

Турецкие власти считают, что в Ливии находится значительное число российских наемников

Эхо Москвы09:03

Эрдогана заинтересовала работа ЧВК Вагнера

Lenta.ru08:43

Эрдоган рассказал о двух тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Дождь08:47
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Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
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Россияне назвали главные победы и провалы России в 2019 году

Ключевыми событиями 2019 года, по мнению россиян, стали вступление в силу пенсионной реформы и старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
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Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
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Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
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Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

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В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
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Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Иранский истребитель МиГ-29 разбился в среду на северо-западе страны, сообщило агентство ИРНА.
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Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
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Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
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Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
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Общество

Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен покончил с собой

Слово и Дело 19:14
Общество

Кудрин: решение Путина спасло экономику России

Решение президента России Владимира Путина по поводу создания резервных фондов сыграло главную роль в спасении экономики страны.
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Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новости 20:23
Экономика

Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку

Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
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Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году

Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
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Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Известия 23 декабря в 09:10
Технологии

Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон

По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
РИА Новости 21:11
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WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
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На Урале при игре с кошкой погибла школьница

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В США придумали способ сдерживания России в Средиземном море

Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.
Газета.Ru 15:28
Футбол

Четыре игрока «Барселоны» вошли в топ-10 футболистов с наибольшим снижением трансферной стоимости

Портал составил топ-10 футболистов, стоимость которых упала больше всего за последний год (с конца декабря 2018 года).
Sportbox.RU 21:28
Армия и оружие

Армия Хафтара обвинила Турцию в переброске боевиков ИГ в Ливию

По словам аль-Мисмари, речь идет о боевиках «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
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Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
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Максим Фадеев высказался по поводу Наргиз и ее отношения к России

Певица поддерживает их жизненную позицию. Максим Фадеев высказался по поводу ее отношения к стране, где она построила карьеру.
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Ученые выяснили, как время суток влияет на память

Японские ученые провели эксперимент с мышами и выяснили, как время суток влияет на память.
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Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки

Кононов впервые после ухода из клуба решил высказаться в адрес поклонников "Спартака".
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В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
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В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
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Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести

Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве края.
РИА Новости 02:14
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Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Газета.Ru 07:05
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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