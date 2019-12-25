Политика

РБКРБКЭрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны.
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Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

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Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

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В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
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Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
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Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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