Политика
РБКЭрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Общество
Оценена потребность россиян в мусоросжигательных заводах
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов оценил потребность жителей России в мусоросжигательных заводах.
Армия и оружие
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Политика
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
Общество
Первую серийную атомную подлодку проекта «Ясень-М» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Пост замминистра связи Солдатов занимал в 2008–2010 гг. По словам собеседника «Ведомостей», его подозревают в подделке документов: «IPv4-адреса не являются материальной ценностью или интеллектуальной собственностью».
Авто
Кроссовер JAC S7 проходит сертификацию в России
Китайская компания JAC приступила к сертификации флагманского кроссовера JAC S7 в России, продажи которого начнутся в августе 2020 года.
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Экономика
АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор
АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Армия и оружие
Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Авто
В Москве выставили на продажу Tesla Cybertruck за 666 тысяч рублей
За самодельный пикап а-ля Tesla на базе ВАЗовской "девятки" просят оригинальную сумму в 666,666 руб. Создателями копии, замеченной на прошлой неделе на дорогах столицы, оказались авторы YouTube-канала "Пушка Гараж".
Общество
Свинка Пеппа засудила российского двойника
Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Общество
26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»
Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Происшествия
В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат
В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Политика
Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»
Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Происшествия
Юристы не нашли логики в судебных актах о взыскании морального вреда
Комиссия Ассоциация юристов России (АЮР) проанализировала вынесенные в 2019 году судебные акты о взыскании морального вреда и пришла к выводу об отсутствии логики при определении размера компенсации: одинаковые суммы присуждались, в частности, за травмы домашнего животного и за утрату родственника, говорится в сообщении АЮР.