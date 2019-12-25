Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

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