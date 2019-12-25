Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксЭрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
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Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Интерфакс08:29

Отправивший 7 тысяч боевиков в Ливию Эрдоган снова говорит о ЧВК «Вагнер»

ФАН09:28

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

РБК10:41

Эрдоган заявил о двух тысячах бойцов «ЧВК Вагнера» в Ливии

Коммерсантъ09:25

Турецкие власти считают, что в Ливии находится значительное число российских наемников

Эхо Москвы09:03

Эрдогана заинтересовала работа ЧВК Вагнера

Lenta.ru08:43

Эрдоган рассказал о двух тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Дождь08:47
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Здоровье

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
RuNews24.ru 23 декабря в 05:32
Политика

Путин опроверг планы по корректировке целевых показателей нацпроектов

Именно поэтому начали поступать предложения по корректировке целевых показателей.
Известия 08:29
Политика

В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину

В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.
Национальная служба новостей вчера в 07:28
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

РБК 13:34
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши

Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Ведомости 05:37
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Хоккей

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

Газета.Ru 14:12
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Армия и оружие

Создание системы военных госпиталей завершится к 2025 году

Министерство обороны до 2025 года завершит создание системы военных госпиталей.
ТК Звезда 14:13
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия 04:59
Футбол

Запашный выразил готовность прийти на фан-сектор «Спартака»

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил о готовности прийти на фанатский сектор «Спартака».
RT на русском 14:07
Экономика

АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел.
Интерфакс 12:15
Энергетика

Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»

По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
Телеканал 360° вчера в 20:15
Политика

Умер легендарный генерал Махмут Гареев

Военачальник более 20 лет возглавлял Академию военных наук, до последнего дня ходил на работу и был предан делу и своей родине.
Вести Татарстан 11:25
Политика

Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Известия вчера в 16:10
Футбол

В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов

Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
News.ru 08:22
Здоровье

Медики назвали 4 действенных способа снизить давление без лекарств

Медицинские специалисты назвали четыре эффективных естественных способа, как снизить высокое давление без лекарств.
Ugpressa.ru вчера в 22:59
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 04:26
Кино

Из олигарха в конюхи: в Уфе прошел предпремьерный показ фильма «Холоп»

ГТРК Башкортостан вчера в 08:39
Хоккей

«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»

Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
Первый областной 13:59
Футбол

Азмун вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

РИА Новости 09:46
Армия и оружие

Военные России и Турции завершили очередное патрулирование в Сирии

В сирийской провинции Хасеке 23 декабря прошло очередное совместное с Турцией патрулирование границы.
Российская газета 23 декабря в 19:37
Политика

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
Общество

В Севастополе встретили первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

Сегодня, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, прошедший по мосту через Керченский пролив.
Вести Севастополя 06:19
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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