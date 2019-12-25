Политика
РБКЭрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Экономика
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»
Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Культура
Мем «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» покорил Сеть
Политика
Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
В Epic Games Store начали раздавать Totally Accurate Battle Simulator
Седьмой из двенадцати бесплатных предновогодних игр от Epic Games стала Totally Accurate Battle Simulator - безумный тактический симулятор сражений с с ragdoll-физикой.
Футбол
Бышовец: «Ни один нормальный легионер не поедет в Россию»
Анатолий Бышовец сообщил о деградации российского футбола. Бышовец отметил, что игроков РПЛ крайне низкий интеллектуальный IQ.
Происшествия
Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества
Лейтенанта полиции Михаила Гадеева, который погиб в Саратове при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, посмертно представят к Ордену Мужества.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Армия и оружие
Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России
В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Общество
«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»
Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Общество
Голикова заявила о рекордно низкой младенческой смертности в России
Младенческая смертность и смертность от туберкулеза за период с января по октябрь 2019 года оказались рекордно низкими за всю историю, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Экономика
Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%
После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
Хоккей
Ничушкин подрался в матче НХЛ и оформил хет-трик Горди Хоу
Общество
Астрологи: эти 2 знака зодиака ждет пополнение в семье в 2020 году
Уже весной состоится значимое событие. Это может быть бракосочетание, рост в карьере, пополнение в семье.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Автоспорт
Квят: Если перестараетесь с выпивкой, примите аспирин
Если всё же перестараетесь с выпивкой, просто примите аспирин и выпейте чёрный чай с мёдом и лимоном.
Авто
Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России
Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Экономика
Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.
Общество
Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде
Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Политика
Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым
Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Наука
Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям
Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Общество
Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»
Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
Общество
В Нотр-Даме не исключили дальнейших обрушений в соборе
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Единоборства
Емельяненко сделал подарок Кадырову
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, какие у него отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.