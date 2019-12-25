Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

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