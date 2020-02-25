Политика

iReactoriReactorЭрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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Зачем Эрдоган сказал, что Россия отвергает поддержку Асада

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Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным

RT на русском02:18

Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным «в худшем случае» 5 марта

ТАСС02:05

Эрдоган анонсировал встречу по Идлибу с Путиным 5 марта

Газета.Ru04:14
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В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости

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Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X

Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
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Общество

В отеле на Тенерифе изолировали тысячу человек из-за коронавируса

Власти Испании решили закрыть на карантин отель H10 Costa Adeje Palace, расположенный на юге острова Тенерифе.
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В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:22
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Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик

Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Piter.tv 23 февраля в 09:14
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США провели учения на случай ядерного удара России

США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Rambler News Service 22 февраля в 03:37
Политика

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Lenta.ru 04:08
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
РБК 03:35
Общество

СМИ: один из обвиняемых в отравлении болгарского бизнесмена работал в российском представительстве при ВТО в Женеве

Предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Горшков, которого прокуратура Болгарии обвиняет в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, имел дипломатический паспорт и был членом миссии России в ВТО.
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Калининградские власти купят лекарство за $2 млн для девочки со СМА

Полуторагодовалая девочка Милана, которая страдает генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА), может рассчитывать на поддержку властей Калининградской области.
News.ru вчера в 16:42
Политика

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 03:24
Общество

Власти Украины призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги

На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги, заменив старую советскую литературу на «современную и украиноязычную».
Lenta.ru 01:21
Общество

ЕСПЧ присудил по 10 000 евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»

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Политика

Лавров считает капитуляцией разговор о перемирии с террористами в Идлибе

Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними и поощрением их деятельности.
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Футбол

«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах

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Общество

Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил увольнение главного врача больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус.
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Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

Больше одного миллиарда рублей заработал в прокате фильм «Лед 2», вышедший на экраны 14 февраля 2020 года.
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Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
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Космос

Yutu-2 сделал снимок «странных» камней на обратной стороне Луны

Представители китайского национального космического управления заявили, что роверу Yutu-2 удалось сделать новые снимки «странных» камней, расположенных на обратной стороне Луны.
OAnews 22 февраля в 08:44
Происшествия

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В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
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Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
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Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

РИА Новости 22 февраля в 06:44
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
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Происшествия

Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста

В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили,что подозрение объявлено в связи с событиями, которые произошли 18 октября 2019 во время судебного заседания.
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Здоровье

В Литве предложили объявить экстремальную ситуацию из-за коронавируса

Комиссия по экстремальным ситуациям литовского правительства предложила объявить экстремальную ситуацию в балтийской республики из-за коронавируса.
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Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
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Директор музея в Освенциме выступил против сериала «Охотники»

Кто бы мог подумать, что сериал про группу американцев, сражающихся с нацистами в 80-е годы, будут обвинять в недостоверности.
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Samsung представила нового монстра автономности

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СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
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