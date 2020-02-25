Политика
iReactorЭрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X
Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
Общество
В отеле на Тенерифе изолировали тысячу человек из-за коронавируса
Власти Испании решили закрыть на карантин отель H10 Costa Adeje Palace, расположенный на юге острова Тенерифе.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
Общество
СМИ: один из обвиняемых в отравлении болгарского бизнесмена работал в российском представительстве при ВТО в Женеве
Предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Горшков, которого прокуратура Болгарии обвиняет в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, имел дипломатический паспорт и был членом миссии России в ВТО.
Здоровье
Калининградские власти купят лекарство за $2 млн для девочки со СМА
Полуторагодовалая девочка Милана, которая страдает генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА), может рассчитывать на поддержку властей Калининградской области.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Общество
Власти Украины призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги
На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги, заменив старую советскую литературу на «современную и украиноязычную».
Политика
Лавров считает капитуляцией разговор о перемирии с террористами в Идлибе
Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними и поощрением их деятельности.
Футбол
«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах
Общество
Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил увольнение главного врача больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Больше одного миллиарда рублей заработал в прокате фильм «Лед 2», вышедший на экраны 14 февраля 2020 года.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Космос
Yutu-2 сделал снимок «странных» камней на обратной стороне Луны
Представители китайского национального космического управления заявили, что роверу Yutu-2 удалось сделать новые снимки «странных» камней, расположенных на обратной стороне Луны.
Происшествия
В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess
Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Политика
В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
Происшествия
Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста
В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили,что подозрение объявлено в связи с событиями, которые произошли 18 октября 2019 во время судебного заседания.
Здоровье
В Литве предложили объявить экстремальную ситуацию из-за коронавируса
Комиссия по экстремальным ситуациям литовского правительства предложила объявить экстремальную ситуацию в балтийской республики из-за коронавируса.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Кино
Директор музея в Освенциме выступил против сериала «Охотники»
Кто бы мог подумать, что сериал про группу американцев, сражающихся с нацистами в 80-е годы, будут обвинять в недостоверности.
Гаджеты
Samsung представила нового монстра автономности
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.