Политика
RT на русскомЭрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Политика
Путин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин проинформировал сирийского коллегу Башара Асада об итогах встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась во вторник в Сочи.
РБК 15:30
Фигурное катание
15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания
By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru вчера в 13:41
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Автоновости дня 03:32
Политика
Правительство Британии представило парламенту новый закон о Brexit
Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении об условиях Brexit, заключенного 17 октября.
Газета.Ru вчера в 18:39
Космос
Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»
Российская газета вчера в 04:53
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Единоборства
Джуниор дос Сантос снялся с боя с Волковым
Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джуниор дос Сантос не сможет провести поединок с Александром Волковым во главе турнира UFC в Москве 9 ноября, сообщает ТАСС.
Allboxing.ru 04:04
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе выучила четверной сальхов
Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, выучила четверной сальхов.
Нева Спорт 14:43
Общество
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
Ведомости 12:03
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
CyberSport.ru 10:39
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent
Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХІ века.
Вести.Ru 13:55
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли два человека
Двое человек погибли и пятеро пострадали в аварии с участием трех автомобилей в районе крымского села Полтавка.
Национальная служба новостей 15:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Политика
Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России
Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада.
Lenta.ru 15:07
Происшествия
Самарский школьник подавился воздушным шариком и умер
Ученик восьмого класса погиб в одной из школ Самарской области, подавившись воздушным шариком.
Life.ru 11:46
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 00:35
Гаджеты
Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения
В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Игромания.ру 15:05
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Футбол
Ювентус — Локомотив 0:1 (Перерыв)
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Кино
Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 18:15