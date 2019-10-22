Политика
RT на русскомЭрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче Лиги чемпионов
РИА Новости 16:54
Киберспорт
Видеосравнение графики в Overwatch на Switch и на PS4/Xbox One
Разработчики умудрились уместить игру в 11 Гбайт на Switch против 25 Гбайт на PS4 или Xbox One — к сожалению, в первую очередь это было достигнуто путём уменьшения детализации текстур, которые близки к низким настройкам качества на ПК.
3DNews вчера в 07:00
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Политика
Лавров и Шойгу обвинили журналистов в плохих манерах
Во время брифинга, посвященного итогам российско-турецких переговоров, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу указали представителям СМИ на плохие манеры.
Ридус 15:55
Происшествия
В центре Киева при взрыве гранаты погибли два человека
РИА Новости 17:24
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия 14:39
Общество
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Единоборства
Российский боец Волков остался без соперника на турнире UFC в Москве
Бразильский боец смешанных единоборств Джуниор дос Сантос снялся с боя против российского спортсмена Александра Волкова.
REGNUM 07:39
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Армия и оружие
Эрдоган заявил о неполном выполнении США обязательств по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили достигнутые на прошлой неделе двумя странами договоренности.
Коммерсантъ 17:53
Киберспорт
Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта
Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных киберспортсменов и участников этого рынка, сообщается на сайте издания.
Sostav.ru 07:35
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
Политика
Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина.
РБК 12:11
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК вчера в 01:00
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Общество
Медведев высказался о влиянии роботов на рынок труда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что роботы не создадут критических проблем на рынке труда, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:24
Гаджеты
Realme с 1 ноября начнет продажи топовой версии Realme X2 Pro
Новинка для китайских покупателей станет доступна с 1 ноября, а ее стоимость составит 450 долларов.
Astera 15:04
Здоровье
В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам
Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 06:22
Технологии
Террористы выбрали TikTok для пропаганды ИГ
Боевики «Исламского государства» (ИГ)* выбрали приложение TikTok в качестве платформы для пропаганды своих ценностей в коротких видеороликах.
Ридус вчера в 18:46
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
Car.ru вчера в 06:02
Экономика
Поставщики гречки предупредили о росте цен до 50%
REGNUM вчера в 21:59
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 10:25
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Происшествия
Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Известия 08:00
Шоу-бизнес
Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе показала «беременное» фото
На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
Popcornnews.ru 04:15
Футбол
Каррера заявил, что готов снова поработать в России
RT на русском 15:51