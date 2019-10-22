Политика
Телеканал 360°Двое россиян погибли при строительстве АЭС в Турции
Два гражданина России погибли в Турции во время строительства атомной электростанции «Аккую». Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
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с чего всё началось
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что на строительстве АЭС «Аккую» погибли два рабочих из России, а также выразил соболезнования.РБК14:31
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