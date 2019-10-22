Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

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