Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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с чего всё началось

Посольство заявило об ошибке в сообщениях о гибели россиян с АЭС «Аккую»

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что на строительстве АЭС «Аккую» погибли два рабочих из России, а также выразил соболезнования.
РБКвчера в 14:31

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Посольство России заявило об ошибке в заявлении о гибели россиян с АЭС в Турции

RT на русскомвчера в 18:57

Погибшие при строительстве АЭС в Турции оказались не россиянами

Известиявчера в 16:12

Посольство заявило об ошибке в сообщениях о гибели россиян с АЭС «Аккую»

РБКвчера в 14:31

Эрдоган сообщил о гибели двух участников строительства АЭС в Турции, которое ведет Росатом

ТАССвчера в 14:20

Эрдоган по ошибке заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС

РИА Новостивчера в 15:06

Выяснились подробности гибели строителей, о которых рассказал Эрдоган

Газета.Ruвчера в 14:29

Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»

Интерфаксвчера в 13:21
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Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
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ТАСС вчера в 02:56
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Идею запрета детского шампанского поддержал главный нарколог Минздрава

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о запретае в России детского безалкогольного шампанского.
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Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

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79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru 21 октября в 09:00
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru вчера в 09:33
Путешествия

Определены лучшие страны для путешествий в 2020 году

Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые путешественникам следует посетить в 2020 году.
Мойка78 00:40
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Футбол

Льву Яшину исполнилось бы 90 лет

Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.
БелРос ТВ вчера в 07:04
Армия и оружие

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.
РИА Новости вчера в 15:01
Футбол

Андрей Аршавин: «С опасением жду матча „Зенита“ с „Лейпцигом“»

Думаю, у «Зенита» есть все, чтобы достичь положительного результата, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Матч ТВ 00:25
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Коммерсантъ вчера в 16:57
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Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
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Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru 21 октября в 21:41
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

РБК вчера в 19:51
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Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Происшествия

На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала

Из дома девочка вышла 21 октября. Как пишет Е1.ru, её путь проходил через реку Туру. У воды след школьницы теряется.
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Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 21 октября в 05:51
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском вчера в 07:57
Здоровье

Ситуацию в Ключевской ЦРБ проверят по поручению Виктора Томенко

Сотрудники Ключевской ЦРБ пожаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко и министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову на дефицит кадров и непонятную схему начисления зарплаты.
Толк вчера в 23:24
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке

Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.
Deita.ru 21 октября в 05:00
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Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа

Российская газета вчера в 23:37
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 21 октября в 12:54
Политика

Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»

ТВ Центр 21 октября в 11:12
Экономика

США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»

СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ вчера в 11:55
Общество

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарно стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург—Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва—Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:43
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