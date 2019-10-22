Политика
RT на русскомЭрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что на строительстве АЭС «Аккую» погибли два рабочих из России, а также выразил соболезнования.РБКвчера в 14:31
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Посольство России заявило об ошибке в заявлении о гибели россиян с АЭС в Турции
RT на русскомвчера в 18:57
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