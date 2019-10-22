Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что на строительстве АЭС «Аккую» погибли два рабочих из России, а также выразил соболезнования.

с чего всё началось

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Политика WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.

Здоровье Идею запрета детского шампанского поддержал главный нарколог Минздрава Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о запретае в России детского безалкогольного шампанского.

Происшествия Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Политика Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Шоу-бизнес Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.

Здоровье Ситуацию в Ключевской ЦРБ проверят по поручению Виктора Томенко Сотрудники Ключевской ЦРБ пожаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко и министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову на дефицит кадров и непонятную схему начисления зарплаты.

Экономика Сбербанк снизит ставку по ипотеке Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.