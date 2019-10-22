Политика
Московский КомсомолецЭрдоган: двое россиян погибли на строительстве АЭС «Аккую» в Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что двое граждан РФ погибли при строительстве атомной электростанции "Аккую".
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Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что на строительстве АЭС «Аккую» погибли два рабочих из России, а также выразил соболезнования.РБК14:31
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