Анкара не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать там военную операцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил о готовности Анкары начать операцию в Идлибе

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