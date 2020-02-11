Армия и оружие

ФАНФАНЭрдоган заявил о готовности Анкары начать операцию в Идлибе

Анкара не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать там военную операцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
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Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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