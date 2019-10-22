Турция возобновит операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договорённости по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Как передаёт Anadolu, соответствующее заявление было сделано президентом перед отбытием в Сочи.

Эрдоган заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии

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