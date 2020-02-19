Армия и оружие
Lenta.ruЭрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе. Об этом он сообщил, выступая перед однопартийцами в парламенте, передает ТАСС. По его словам, начало операции — лишь вопрос времени, и она может начаться в «любую минуту».
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Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
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«Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине», — сказал Гэн Шуан.
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