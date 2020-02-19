Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе. Об этом он сообщил, выступая перед однопартийцами в парламенте, передает ТАСС. По его словам, начало операции — лишь вопрос времени, и она может начаться в «любую минуту».

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

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