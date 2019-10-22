Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.

Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии

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