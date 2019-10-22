Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.
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Происшествия
СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки
ТАСС вчера в 07:01
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Происшествия
В каком состоянии находятся отравившиеся на Орском нефтезаводе рабочие
По данным пресс-службы завода, люди отравились во время подготовки к ремонту на установке гидроочистки дизельного топлива.
Orenday.ru 04:33
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Ранее News.ru сообщал, что Ан-225 продолжает использоваться Украиной для грузоперевозок по всему миру.
News.ru 01:41
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
RT на русском 10:16
Политика
В Кремле объяснили изменения в составе СПЧ
Изменения в составе Совета при президенте России по развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) связаны с ротацией.
Rambler News Service вчера в 19:00
Наука
На дне Волги нашли старинную ладью
Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
Похвистнево-Информ 00:33
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Киберспорт
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта
Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.
РИА Новости 08:44
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 14:07
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 09:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Армия и оружие
Ирак потребовал вывода переброшенных из Сирии войск США
«Объединенное командование разъясняет, что все американские войска, выведенные из Сирии, получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака», – говорится в сообщении пресс-службы сил безопасности Ирака.
Взгляд.ру 08:37
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Экономика
Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране
Годовая инфляция в РФ продолжает снижаться, следует из слов главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
Интерфакс 08:43
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 21:22
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Политика
Министр экономики Украины не обиделся на Коломойского за «дебила»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране.
REGNUM 08:56
Фигурное катание
Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America
RT на русском 20 октября в 06:54
Футбол
Футбольный мир отмечает 90‑летие со дня рождения Льва Яшина
Все знают, что он признан лучшим вратарем ХХ века, его именем назван приз, который вручают голкиперам на чемпионатах мира.
Петербургский дневник 03:24
Технологии
Adobe может представить редактор Illustrator для iPad уже в ноябре
Компания Adobe может представить свой векторный графический редактор Illustrator для iPad уже в ноябре 2019 года.
REGNUM 09:12
Авто
Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT
Сотрудники центра Toyota Racing Development продемонстрировали несколько изображений необычного концепта спорткара Supra 3000GT с футуристичным дизайном.
Discover24 09:12
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02