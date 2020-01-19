Политика

РБКРБКЭрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поднять тему сирийского Идлиба на конференции по Ливии в Берлине, сообщает издание Timeturk. Турецкий лидер отметил, что тема Идлиба стала особо актуальной в последнее время, так как несмотря на перемирие, атаки там продолжаются.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эрдоган заявил, что говорить о коммюнике на конференции по Ливии рано

РИА Новости03:04

Эрдоган: конференция в Берлине поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии

ТАСС03:31

Эрдоган оценил возможность принятия коммюнике после встречи по Ливии

RT на русском03:47

Эрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии

РБК04:33

Эрдоган: Берлинская конференция поможет закрепить прекращение огня в Ливии

Российская газета04:28

Эрдоган назвал конференцию по Ливии важным шагом для урегулирования ситуации

Газета.Ru03:15

Эрдоган надеется на прекращение огня в Ливии после берлинской конференции

News.ru04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны показало рассекреченные документы об освобождении Варшавы

iReactor 16 января в 19:24
Политика

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули вечером берлинскую конференцию по Ливии, стало известно немецким СМИ от участников встречи.
Коммерсантъ 13:27
Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

РБК вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя

Судя по антуражу фотографии, женщина как раз крестила его.
Телепрограмма 12:34
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости вчера в 07:09
Армия и оружие

SANA сообщило о попытке террористов атаковать базу ВКС РФ в Хмеймиме

Политическая Экспертиза 15:26
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости 07:02
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Общество

СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
REGNUM 15:21
Политика

Меркель не захотела фотографироваться без Путина

Национальная служба новостей 10:35
Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы

Матч ТВ 14:17
Происшествия

Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге

В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.
Газета.Ru 12:56
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Lenta.ru вчера в 10:38
Политика

В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

АН Между строк вчера в 05:41
Происшествия

В Киеве во время митинга задержали 11 человек

В Киеве сотрудники полиции задержали 11 человек, которые бросили петарды в участников митинга, проходившего в центре города.
RT на русском 13:39
Шоу-бизнес

300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви

Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.
Privet-Rostov.ru 11:31
Политика

Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета

Иран пока окончательно не принял решение по отправке черных ящиков сбитого «Боинга» в Украину или Францию.
Телеканал RTVI вчера в 09:42
Происшествия

В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте

Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Газета.Ru 13:00
Кино

Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
Коммерсантъ 02:25
Политика

Дмитрий Медведев назвал свои достижения на посту главы правительства

Бывший премьер напомнил, что возглавил правительство, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.
Авторадио 08:52
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru 12:55
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Общество

Названы самые популярные лечебные курорты России

Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Известия 02:19
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 15:07
Шоу-бизнес

Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета вчера в 21:32
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Политика

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
РБК 15:30
Единоборства

Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой

Возможно, в Украине Усик может быть большой звездой, но Британия и Америка не заинтересованы в каком-то украинском боксере.
Советский спорт 14:55
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное