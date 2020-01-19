Политика
РБКЭрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поднять тему сирийского Идлиба на конференции по Ливии в Берлине, сообщает издание Timeturk. Турецкий лидер отметил, что тема Идлиба стала особо актуальной в последнее время, так как несмотря на перемирие, атаки там продолжаются.
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Армия и оружие
Минобороны показало рассекреченные документы об освобождении Варшавы
Политика
Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули вечером берлинскую конференцию по Ливии, стало известно немецким СМИ от участников встречи.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя
Судя по антуражу фотографии, женщина как раз крестила его.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Армия и оружие
SANA сообщило о попытке террористов атаковать базу ВКС РФ в Хмеймиме
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
Политика
Меркель не захотела фотографироваться без Путина
Футбол
«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы
Происшествия
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Происшествия
В Киеве во время митинга задержали 11 человек
В Киеве сотрудники полиции задержали 11 человек, которые бросили петарды в участников митинга, проходившего в центре города.
Шоу-бизнес
300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви
Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.
Политика
Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета
Иран пока окончательно не принял решение по отправке черных ящиков сбитого «Боинга» в Украину или Францию.
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
Политика
Дмитрий Медведев назвал свои достижения на посту главы правительства
Бывший премьер напомнил, что возглавил правительство, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Единоборства
Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой
Возможно, в Украине Усик может быть большой звездой, но Британия и Америка не заинтересованы в каком-то украинском боксере.
Хоккей