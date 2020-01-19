Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поднять тему сирийского Идлиба на конференции по Ливии в Берлине, сообщает издание Timeturk. Турецкий лидер отметил, что тема Идлиба стала особо актуальной в последнее время, так как несмотря на перемирие, атаки там продолжаются.

Эрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии

Политика Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули вечером берлинскую конференцию по Ливии, стало известно немецким СМИ от участников встречи.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Общество СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.

Шоу-бизнес 300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.

Происшествия В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.

Общество Названы самые популярные лечебные курорты России Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.