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Lenta.ruLenta.ru
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Rusvesna.su
  • РЕН ТВ2:58
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости. Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы, считает турецкий лидер.В источнике
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С чего всё начиналось
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Эрдоган предрек наступление новой эпохи

Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
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