Коронавирус
Lenta.ruЭрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости. Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы, считает турецкий лидер.
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с чего всё началось
Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.РИА Новости16:43
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Общество
Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ
На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Энергетика
Россия достигла своей цели в нефтяной войне
Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Общество
Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно
Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.
Кино
В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Путешествия
Туроператоры сообщили о сворачивании полетных программ во Вьетнам
Туроператоры рассказали 18 марта порталу TourDom.ru о сворачивании полетных программ на курорты Вьетнама.
Наука
Эксперты оценили версию американского происхождения коронавируса
Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Технологии
Вакцину против коронавируса начали разрабатывать в Петербурге
Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни
Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
Культура
Пермская филармония организует прямые трансляции концертов
В четверг, 26 марта, в прямой трансляции прозвучит органный концерт в исполнении солистки Пермской краевой филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении Камянской (6+).
Экономика
Аналитик США предупредил о риске разорения американских инвесткомпаний
Происходящее на фондовом рынке из-за коронавируса может стать предвестником серьезного кризиса и массовых банкротств инвестиционных институтов, рассказал РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»
После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
Экономика
Рубль стал худшей валютой мира с начала года
Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару.
Общество
ОАО «РЖД» и власти Кузбасса договорились по объемам перевозки угля в восточном направлении
Грузоотправители Кузбасса предъявят к перевозке, а ОАО "РЖД" обеспечит транспортировку не менее 53 млн тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении и до 3,55 млн тонн – в текущем году во внутрироссийском сообщении.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Финансы
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
Здоровье
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга рекомендовал туристам не посещать город
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в пятничное постановление правительства об ограничениях на массовую активность из-за коронавируса.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
ТАСС: под Калининградом развернут РЛС, способную «следить» за Европой
Станция будет способна мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы
Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.