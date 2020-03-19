Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости. Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы, считает турецкий лидер.

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

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