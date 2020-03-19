Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЭрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости. Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы, считает турецкий лидер.
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В НИИ гриппа назвали сроки окончания в России эпидемии коронавируса

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Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
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В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin смоделировала уничтожение российских комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф».
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В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
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ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
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Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
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Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса

Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
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Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
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Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
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