Коронавирус
Lenta.ruЭрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости. Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы, считает турецкий лидер.
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Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Общество
Каникулы в школах продлятся до 12 апреля из-за коронавируса
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Здоровье
В НИИ гриппа назвали сроки окончания в России эпидемии коронавируса
Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Здоровье
Названы три первых симптома заболевания коронавирусом
Здоровье
ВЦИОМ: заразиться коронавирусом боятся 70% россиян
Более половины респондентов (61%) считают, что медицинские и эпидемиологические службы защитят население страны от распространения коронавируса в случае реальной угрозы.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Армия и оружие
В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin смоделировала уничтожение российских комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф».
Футбол
Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове
В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса
Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Общество
Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую
Футболист Андрей Аршавин подал иск к бывшей спутнице жизни и матери трех общих детей – телеведущей Юлии Барановской.
Гаджеты
Sony раскрыла детали консоли PlayStation 5
Компания Sony, как и обещала, провела онлайн-презентацию своей новой консоли PlayStation 5, раскрыв ее технические характеристики.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Происшествия
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Общество
Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен
"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
Общество
«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Общество
Оперштаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве
«Распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной», — говорится в сообщении штаба.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.