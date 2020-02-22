Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии. Заявление турецкого лидера транслировал телеканал NTV. При этом глава государства не уточнил, о каких будущих шагах идет речь.
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Эрдоган пообещал действовать в Сирии более решительно

Газета.Ru10:20

Эрдоган о действиях в Сирии: «Предпримем более решительные шаги»

REGNUM09:12

Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

РИА Новости10:25

Эрдоган пообещал более решительные действия в Сирии

Московский Комсомолец09:38

Эрдоган связал действия Турции в Сирии и Ливии с защитой национальных интересов

Lenta.ru09:48

Эрдоган пообещал «более решительно» действовать в Сирии

РЕН ТВ08:31

Эрдоган заявил, что Турция будет действовать в Сирии более решительно

ТАСС08:26
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Политика

Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Армия и оружие

МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Lenta.ru 07:39
Армия и оружие

Сербия получила первую партию российских комплексов «Панцирь-С1»

Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России на военный аэродром в Сербии, сообщил сербский министр обороны Александр Вулин.
РИА Новости 10:25
Армия и оружие

В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

RT на русском 10:07
Армия и оружие

Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами

Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 19 февраля в 11:49
Происшествия

Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера

Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 04:41
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Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

Признаки коронавируса COVID-2019 проявились у жителя Китая через 27 дней с момента заражения, сообщила в субботу, 22 февраля, газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Известия 07:04
Армия и оружие

Силы США в Афганистане прекратили наступательные операции на неделю

Американские войска, дислоцированные в Афганистане, прекращают все наступательные операции в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением "Талибан" (запрещено в РФ).
ТАСС 09:51
Политика

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.
РИА Новости 01:07
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru вчера в 10:57
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

РИА Новости 20 февраля в 13:34
Спорт

Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме

Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).
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В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Rusvesna.su 01:30
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Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня 18 февраля в 20:08
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
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Боксеры Уайлдер и Фьюри побывали на контрольном взвешивании

Боксеры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри набрали вес перед предстоящим поединком.
Экономика сегодня вчера в 21:09
Футбол

Моуринью о поражении от «Челси»: «У нас нет нападающего. Наши игроки атаки – не форварды. Нам очень, очень тяжело»

Наши игроки атаки – не нападающие и невероятно устали, так что нам очень, очень тяжело.
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В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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Космос

Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей

Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Телеканал 360° вчера в 14:03
Политика

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.
Коммерсантъ 09:31
Биатлон

Французские биатлонисты победили в эстафете на ЧМ, Россия — четвёртая

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В России отменили норму выдачи молока «за вредность»

Правительство РФ упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств, сообщает РИА Новости.
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Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии

Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:49
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В Челябинске в массовой драке убили подростка

Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
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Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
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Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах

Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
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