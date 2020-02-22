Политика
РИА НовостиЭрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии. Заявление турецкого лидера транслировал телеканал NTV. При этом глава государства не уточнил, о каких будущих шагах идет речь.
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Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Армия и оружие
МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии
С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Армия и оружие
Сербия получила первую партию российских комплексов «Панцирь-С1»
Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России на военный аэродром в Сербии, сообщил сербский министр обороны Александр Вулин.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Армия и оружие
Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами
Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Происшествия
Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера
Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Общество
Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса
Признаки коронавируса COVID-2019 проявились у жителя Китая через 27 дней с момента заражения, сообщила в субботу, 22 февраля, газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Армия и оружие
Силы США в Афганистане прекратили наступательные операции на неделю
Американские войска, дислоцированные в Афганистане, прекращают все наступательные операции в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением "Талибан" (запрещено в РФ).
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Спорт
Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме
Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Армия и оружие
США отработали на учениях ядерный удар по России
Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри побывали на контрольном взвешивании
Боксеры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри набрали вес перед предстоящим поединком.
Футбол
Моуринью о поражении от «Челси»: «У нас нет нападающего. Наши игроки атаки – не форварды. Нам очень, очень тяжело»
Наши игроки атаки – не нападающие и невероятно устали, так что нам очень, очень тяжело.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Космос
Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей
Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Политика
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.
Биатлон
Французские биатлонисты победили в эстафете на ЧМ, Россия — четвёртая
Общество
В России отменили норму выдачи молока «за вредность»
Правительство РФ упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств, сообщает РИА Новости.
Наука
Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Происшествия
Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу
В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.