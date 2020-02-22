Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии. Заявление турецкого лидера транслировал телеканал NTV. При этом глава государства не уточнил, о каких будущих шагах идет речь.

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Происшествия Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

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Происшествия В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.

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Происшествия В Челябинске в массовой драке убили подростка Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.

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