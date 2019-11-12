Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
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Lenta.ru вчера в 18:59
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В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
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Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
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Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны палестинских боевиков после уничтожения одного из их лидеров в секторе Газа.
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет на встречу с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства Мухаммедом Ахмедом Заки, передает RT.
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