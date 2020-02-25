Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии не позднее 5 марта. Об этом сообщил сам Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным не позднее 5 марта

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