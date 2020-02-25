Политика

РБКРБКЭрдоган заявил о планах встретиться с Путиным не позднее 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии не позднее 5 марта. Об этом сообщил сам Эрдоган, передает агентство Anadolu.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Зачем Эрдоган сказал, что Россия отвергает поддержку Асада

Московский Комсомолец Турция04:28

Эрдоган назвал дату встречи с Путиным

Lenta.ru04:14

Эрдоган анонсировал встречу по Идлибу с Путиным 5 марта

Газета.Ru04:14

Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным

РИА Новости02:21

Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным

RT на русском02:18

Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным «в худшем случае» 5 марта

ТАСС02:05

Путин и Эрдоган: эволюция отношений между Россией и Турцией

МонаВиставчера в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Российская газета вчера в 23:59
Происшествия

Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на трассе, в котором три человека погибли и еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Российская газета 06:00
Общество

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском 04:28
Авто

КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке России до 46%

Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу предприятия КамАЗ, по результатам прошлого года доля предприятия на рынке грузовых машин в России составила 44,2%. При этом в 2020 году «КамАЗ» намерен увеличить свою долю на российском рынке грузовиков до 46%.
Тарантас Ньюс 02:17
Космос

Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта

Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
ТАСС 21 февраля в 23:15
Общество

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

В апреле 1975 года президент Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом Египта.
Интерфакс 06:11
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 23 февраля в 05:09
Общество

Три четверти россиян считают, что стране нужна сильная рука

Три четверти россиян заявили, что возглавлять государство должен быть сильный и властный руководитель, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Европейско-Азиатские новости 02:51
Космос

В шаровом скоплении NGC 6205 нашли двойной миллисекундный пульсар

С помощью китайского сферического радиотелескопа с 500-метровой апертурой FAST астрономам удалось найти двойной миллисекундный пульсар в шаровом скоплении NGC 6205.
V-kosmose.com вчера в 10:10
Общество

Гендиректор и управляющий директор «Яндекс.Еды» покинули компанию

Гендиректор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов на своей странице в Facebook объявил об уходе из компании вместе с управляющим директором Сергеем Полиссаром.
Коммерсантъ 05:28
Политика

В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы

Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
Городовой 05:21
Общество

В Башкирии чиновник обругал матом посетителя-провокатора

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который уже не первый раз провоцирует работников учреждения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
РБК 03:35
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
Политика

Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину

Украина ограничила мощности АЭС 1-2 января и прекратила 1-7 января импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, это было связано с традиционным снижением потребления электроэнергии в праздничные дни.
РИА Новости 06:47
Экономика

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
RT на русском 06:22
Общество

Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

ТАСС 02:02
Игры

Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X

Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
News.ru 02:02
Происшествия

Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки

Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 03:37
Общество

МЧС и дорожники предупреждают о сильной метели в Свердловской области

В связи со сложными погодными условиями дорожники попросили водителей отказаться от поездок на дальние расстояния.
Znak.com 06:18
Здоровье

Рост младенческой смертности зарегистрирован в Челнах

По итогам прошлого года в Набережных Челнах отмечен рост младенческой смертности.
БИЗНЕС Online 06:28
Здоровье

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек

РИА Новости 23 февраля в 20:37
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 вчера в 08:50
Политика

Гончарук назвал главное достижение Украины за 10 лет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о главном достижении страны за прошедшие десять лет.
RT на русском 05:50
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Происшествия

Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 05:04
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Газета.Ru 05:47
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru вчера в 12:36
Футбол

«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах

Вести.Ru 00:08
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

Аргументы и Факты 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное