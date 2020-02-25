Политика
РБКЭрдоган заявил о планах встретиться с Путиным не позднее 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии не позднее 5 марта. Об этом сообщил сам Эрдоган, передает агентство Anadolu.
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Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Происшествия
Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области
В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на трассе, в котором три человека погибли и еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке России до 46%
Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу предприятия КамАЗ, по результатам прошлого года доля предприятия на рынке грузовых машин в России составила 44,2%. При этом в 2020 году «КамАЗ» намерен увеличить свою долю на российском рынке грузовиков до 46%.
Космос
Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта
Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
Общество
Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак
В апреле 1975 года президент Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом Египта.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Общество
Три четверти россиян считают, что стране нужна сильная рука
Три четверти россиян заявили, что возглавлять государство должен быть сильный и властный руководитель, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Космос
В шаровом скоплении NGC 6205 нашли двойной миллисекундный пульсар
С помощью китайского сферического радиотелескопа с 500-метровой апертурой FAST астрономам удалось найти двойной миллисекундный пульсар в шаровом скоплении NGC 6205.
Общество
Гендиректор и управляющий директор «Яндекс.Еды» покинули компанию
Гендиректор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов на своей странице в Facebook объявил об уходе из компании вместе с управляющим директором Сергеем Полиссаром.
Политика
В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
Общество
В Башкирии чиновник обругал матом посетителя-провокатора
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который уже не первый раз провоцирует работников учреждения, передает РИА "Новости".
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Политика
Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину
Украина ограничила мощности АЭС 1-2 января и прекратила 1-7 января импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, это было связано с традиционным снижением потребления электроэнергии в праздничные дни.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X
Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Общество
МЧС и дорожники предупреждают о сильной метели в Свердловской области
В связи со сложными погодными условиями дорожники попросили водителей отказаться от поездок на дальние расстояния.
Здоровье
Рост младенческой смертности зарегистрирован в Челнах
По итогам прошлого года в Набережных Челнах отмечен рост младенческой смертности.
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess
Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Политика
Гончарук назвал главное достижение Украины за 10 лет
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о главном достижении страны за прошедшие десять лет.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Происшествия
Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Футбол
«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах
Политика