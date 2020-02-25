Политика
Газета.RuЭрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
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Технологии
Робот-чемодан с искусственным интеллектом поможет слабовидящим
Робот в форме чемодана на колесиках, использующий искусственный интеллект, разрабатывается для ориентирования слабовидящих людей в рамках совместного проекта IBM Japan и партнеров этой компании.
Общество
В России умер последний советский маршал
Общество
Продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Происшествия
В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Экономика
ВЭБ запросил 70 млрд руб. на поставку Superjet для «Аэрофлота»
Еще в октябре 2019 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял, что госкорпорация профинансирует сделку «Аэрофлота» с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС).
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Игры
«Представьте, если бы это был анонсирующий трейлер»: игроки раскритиковали новую рекламу DOOM Eternal
Bethesda Softworks опубликовала новую 30-секундную рекламу DOOM Eternal.
Здоровье
Создана безвредная экспресс-диагностика рака молочной железы
Ученые создали датчик, излучающий микроволны в безвредном диапазоне, и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта (ИИ) для быстрого обнаружения опухолей на ранней стадии.
Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Здоровье
Школы и детсады Новосибирской области приостановили работу из-за ОРВИ
Работа 129 детских садов и 61 школы частично приостановлена из-за распространения ОРВИ в Новосибирской области.
Политика
Путин рассказал, как «цыкнул» на Кудрина и Грефа
Глава России Владимир Путин в третьей части интервью для ТАСС назвал Кудрина «большим молодцом». Именно из-за его желания сэкономить.
Наука
Медики объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак
Зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Гаджеты
Шлем HTC Vive Cosmos Elite VR доступен для заказа по цене $899
Компания HTC начала приём заказов на шлем виртуальной реальности Vive Cosmos Elite VR: устройство стоит 899 долларов США.
Транспорт
СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»
Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Политика
Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ
Президент России Владимир Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ.
Здоровье
Ноотропы или биохакинг мозга при повышенной умственной нагрузке
Кроме основных ноотропов в "умные пилюли" при повышенной умственной нагрузке добавляют компоненты, которые усиливают мотивацию и придают энергию: витамины группы B; альфа-липоевая кислота; родиола розовая; коэнзим Q10; магний; куркумин.
Гаджеты
AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2
Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Экономика
Активы «Евродона» могут купить его конкуренты
Активы ростовского производителя индейки "Евродон" может выкупить компания, созданная предприятиями "Черкизово" и "Дамате".