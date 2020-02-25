Политика
РИА НовостиЭрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам. Он отметил, что РФ и Турции нужно как можно скорее решить проблему сирийского Идлиба.
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