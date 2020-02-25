Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным

"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам. Он отметил, что РФ и Турции нужно как можно скорее решить проблему сирийского Идлиба.
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Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

Национальная служба новостей03:39

Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным не позднее 5 марта

РБК03:03

Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным «в худшем случае» 5 марта

ТАСС02:05

Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным

РИА Новости02:21

Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным

RT на русском02:18

Эрдоган сообщил о новой встрече с Владимиром Путиным

Говорит Москва02:13

Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

Газета.Ru02:33
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
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Опрос показал снижение уровня доверия к Зеленскому

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому снизился по сравнению с прошлым годом на 27,5% и составил 51,5%, следует из опроса неправительственного аналитического Центра Разумкова.
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Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

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РБК вчера в 21:33
Финансы

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
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Политика

В Грузии приспустили флаги в годовщину «оккупации» Красной армией

Флаги на зданиях администрации президента, правительства, парламента и других официальных учреждений Грузии приспущены во вторник в связи с 99-й годовщиной советизации просуществовавшей в 1918-1921 годах Грузинской Демократической Республики частями Красной армии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Футбол

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Руководители чемпионата Японии по футболу приняли решение отменить семь матчей из-за коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 00:40
Футбол

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Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Кино

Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода

Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
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Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today вчера в 08:24
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Газета.Ru вчера в 10:54
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Футбол

Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года. Уже спустя год он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «ПСЖ».
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Политика

66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции

Около 66% населения России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать, цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля, главу ВЦИОМ Валерия Федорова.
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Общество

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Известия вчера в 20:57
Экономика

Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Газета.Ru 01:03
Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Газета.Ru 03:07
Футбол

Ван дер Варт: «Павлюченко „гонял“ как сумасшедший»

Напомним, Ван дер Варт более десяти лет выступал за национальную сборную Голландии.
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Экономика

Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
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Общество

В Японии скончался старейший мужчина на Земле

Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
RT на русском вчера в 21:42
Происшествия

В Татарстане уволили учителя за появление в школе в нетрезвом виде

Газета.Ru 03:06
Экономика

Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей.
РБК 03:53
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
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Единоборства

Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
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Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Газета.Ru 02:39
Баскетбол

Виталий Фридзон помог сборной России обыграть Северную Македонию

Виталий Фридзон помог сборной России обыграть Северную Македонию Сборная России по баскетболу завершила февральские игры отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с 50-процентным показателем.
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Транспорт

Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
РБК 03:24
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Александр Тихонов: в Италии просто испортили праздник под названием ЧМ

"Далину руки больше никогда не подам" - Этот тренерский коллектив не способен абсолютно ни на что.
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