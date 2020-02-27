Ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в турецкой столице.

Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе

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