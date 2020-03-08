с чего всё началось

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Политика Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.

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Авто Volvo готовит два новых кроссовера Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых паркетника, как сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на дилеров бренда.

Происшествия Участниц женского марша против насилия избили и задержали В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».