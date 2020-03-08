Политика
RT на русскомЭрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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с чего всё началось
«Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит» в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», — цитирует его «Анадолу».Известия10:06
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