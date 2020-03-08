Политика
RT на русскомЭрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть
На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля.
Политика
Эрдоган заявил, что Турция не планирует аннексировать территорию Сирии
Турция придерживается территориальной целостности Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов
Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
Экономика
Торги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Общество
Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге
В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Музыка
Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
Гаджеты
Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров
Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
Общество
Россияне стали запасаться консервами из-за коронавируса
На первой торговой площадке россияне начали активно скупать консервы, а на второй — товары бытовой химии.
Политика
Сенатор из США решил самоизолироваться из-за коронавируса
Сенатор из Республиканской партии США Тед Круз решил уйти на карантин из-за возможного заражения коронавирусом нового типа на конференции CPAC.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Лыжные гонки Александр Большунов выиграл самую главную однодневную гонку этого сезона — королевский марафон на 50 км в Хольменколлене, который в этом году проходил классическим стилем.
Футбол
Игнашевич: хочу вывести «Торпедо» в РПЛ
Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопрос болельщика о том, не хочет ли он возглавить столичный ЦСКА.
Культура
Кристина Агилера записала песню к фильму «Мулан»
Авто
Российский авторынок в феврале 2020 года снизился на 2,2%
В сравнении с прошлым годом, продажи новых автомобилей снизились на 2,2%. Всего за последний месяц зимы было продано 119 073 автомобиля.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы купить качественное ювелирное изделие.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Гаджеты
Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10
Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Армия и оружие
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Наука
Пятое поколение беспилотных автомобилей Waymo разглядит знак STOP за полкилометра
Waymo представила пятое поколение своей системы управления беспилотным автомобилем Waymo Driver.
Происшествия
У жительницы Подмосковья выявили коронавирус
Теннис
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса
На фоне распространения коронавируса COVID-19, теннисный турнир BNP Paribas Open 2020 в американском Индиан-Уэллсе отменен.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек
Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тыс. человек.
Путешествия
В АТОР сообщили о «коллизиях с гражданами» из-за путевок в Италию
Канторович сообщил, что после рекомендации правительства ограничить продажи путевок убытки туроператоров составили порядка 27 млрд руб. По его словам, в случае с Италией туроператоры несут ежемесячные убытки в размере $100 млн.
Футбол
Александр Тихонов признался, что терпеть не может Аршавина
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что негативно относится к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.