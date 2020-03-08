Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

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