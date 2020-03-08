Политика
RT на русскомЭрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Армия и оружие
Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Наука
Предложено новое соединение для хранения информации
Разработка поможет развитию устройств для сверхплотного хранения и сверхбыстрой обработки информации.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»
Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Число инфицированных коронавирусом в Ираке превысило 50 человек
Число заболевших COVID-19 в Республике Ирак за прошедшие сутки увеличилось на 8 человек, 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракском Министерстве здравоохранения.
Общество
Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию
Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Политика
Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом
Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
Футбол
Слуцкий: первая желтая карточка Кварацхелии вызывает большие вопросы
Большие вопросы вызывает первая желтая карточка Хвичи.
Политика
Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании Дня Победы
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал возможность приезда в Москву на празднование Дня Победы мировых лидеров.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
К группе риска по отзыву лицензий относятся 38 российских банков.
Политика
Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России
В России должна быть гарантирована сменяемость власти, для этого необходимо ограничить количество сроков, на которые может избираться президент.
Авто
Volvo готовит к премьере два новых кроссовера
Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на участников очередной конференции дилеров Volvo, которая недавно состоялась в американском городе Лас-Вегас, шведская марка готовит к премьере в обозримом будущем два абсолютно новых автомобиля.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Гаджеты
AMD назвала сроки выхода процессоров на архитектуре Zen 3 и Zen 4
Процессоры на архитектуре Zen 3 компания планирует подготовить к выпуску к концу 2020 года, а в течение следующих двух лет на рынок выйдут CPU на архитектуре Zen 4, которые будут изготовлены по новому 5 нм техпроцессу.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
При столкновении двух автомобилей в республике Коми погибли шесть человек, двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Здоровье
Влияние коронавируса сравнили с комбинацией СПИДа и ОРВИ
Медики отметили, что вирус наносит удар не только по легким, но и по иммунной системе человека.
Футбол
Роналдинью арестовали за использование поддельного паспорта
Автоспорт
Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей
Общество
Движение транспорта по одной федеральной трассе Алтая восстановили
Участок между Барнаулом и Рубцовском вновь принимает автобусы и грузовики Движение транспортных средств полностью возобновили с 21:00 по федеральной трассе А-322 на территории Алтайского края, сообщила amic.ru пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Алтай" Марина Яскова.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.