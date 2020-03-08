Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Читать в источнике
Комментировать205

Подробнее о событии

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

РБК11:06

В Турции заявили, что перейдут к действиям в Идлибе при невыполнении соглашения с Россией

ТАСС09:53

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

RT на русском10:15

Эрдоган пригрозил «по-своему очистить» Идлиб

Вести.Ru10:05

Турция перейдет к односторонним действиям в Идлибе при невыполнении соглашения с Россией

Газета.Ru09:59

Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе

Lenta.ru10:30

Эрдоган пригрозил нарушением обязательств по Идлибу

РЕН ТВ09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Интерфакс 10:28
Армия и оружие

Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика

Pravda.Ru 05 марта в 01:33
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
РИА Новости 06:53
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 12:57
Наука

Предложено новое соединение для хранения информации

Разработка поможет развитию устройств для сверхплотного хранения и сверхбыстрой обработки информации.
Индикатор вчера в 05:14
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru 06:32
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
StarHit.ru 00:30
Фигурное катание

Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве

Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 10:58
Общество

Число инфицированных коронавирусом в Ираке превысило 50 человек

Число заболевших COVID-19 в Республике Ирак за прошедшие сутки увеличилось на 8 человек, 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракском Министерстве здравоохранения.
Красная весна вчера в 14:33
Общество

Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию

Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.
Интерфакс вчера в 18:04
Общество

Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
РБК 08:57
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Спорт

Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

Известия 09:11
Общество

Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта

Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости 10:47
Футбол

Слуцкий: первая желтая карточка Кварацхелии вызывает большие вопросы

Большие вопросы вызывает первая желтая карточка Хвичи.
РИА Новости 09:48
Политика

Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании Дня Победы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал возможность приезда в Москву на празднование Дня Победы мировых лидеров.
Российская газета 10:45
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

К группе риска по отзыву лицензий относятся 38 российских банков.
Piter.tv 06 марта в 00:50
Политика

Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

В России должна быть гарантирована сменяемость власти, для этого необходимо ограничить количество сроков, на которые может избираться президент.
Известия 07:03
Авто

Volvo готовит к премьере два новых кроссовера

Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на участников очередной конференции дилеров Volvo, которая недавно состоялась в американском городе Лас-Вегас, шведская марка готовит к премьере в обозримом будущем два абсолютно новых автомобиля.
Motor вчера в 07:00
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru 11:04
Гаджеты

AMD назвала сроки выхода процессоров на архитектуре Zen 3 и Zen 4

Процессоры на архитектуре Zen 3 компания планирует подготовить к выпуску к концу 2020 года, а в течение следующих двух лет на рынок выйдут CPU на архитектуре Zen 4, которые будут изготовлены по новому 5 нм техпроцессу.
NewInform 02:46
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Коми

При столкновении двух автомобилей в республике Коми погибли шесть человек, двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Известия вчера в 17:00
Здоровье

В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
BFM.ru вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Газета.Ru 09:01
Здоровье

Влияние коронавируса сравнили с комбинацией СПИДа и ОРВИ

Медики отметили, что вирус наносит удар не только по легким, но и по иммунной системе человека.
Московский Комсомолец 07:31
Футбол

Роналдинью арестовали за использование поддельного паспорта

Коммерсантъ 06 марта в 22:36
Автоспорт

Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей

Матч ТВ 04:50
Общество

Движение транспорта по одной федеральной трассе Алтая восстановили

Участок между Барнаулом и Рубцовском вновь принимает автобусы и грузовики Движение транспортных средств полностью возобновили с 21:00 по федеральной трассе А-322 на территории Алтайского края, сообщила amic.ru пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Алтай" Марина Яскова.
АМИТЕЛ 10:08
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Газета.Ru 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное