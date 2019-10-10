Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган заявил о праве Турции проводить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве Анкары проводить военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии ввиду Аданского соглашения, подписанного с Дамаском в 1998 году, сообщает Yeni Safak.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak заявил, что Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» на территории Сирии благодаря соглашению, которое было подписано турецкими и сирийскими властями в 1998 году.РБКвчера в 23:52
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