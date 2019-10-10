с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве Анкары проводить военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии ввиду Аданского соглашения, подписанного с Дамаском в 1998 году, сообщает Yeni Safak.

Эрдоган заявил о праве Турции проводить операцию в Сирии

Происшествия В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

Происшествия Мама не разрешает: ЗАГС ответил полиции, почему у дзержинца нет детей Сотрудники ЗАГСа были удивлены подобным вопросом, но не растерялись и изобретательно на него ответили, указав сразу несколько возможных причин, почему у дзержинца нет детей.

Политика Зеленский собрал журналистов на фудкорте Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.

Армия и оружие Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.

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Происшествия В Волгоградской области нашли пропавших детей 10 октября сотрудникам полиции удалось найти в Камышинском районе двух мальчиков, пропавших накануне вечером.

Происшествия Apple удалила отслеживающее полицейских в Гонконге приложение Американская компания Apple удалила приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали передвижения полиции.

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Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

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Экономика Прожиточный минимум в России могут снизить Минтруд предложил проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года.

Футбол Петр Чех начал хоккейную карьеру Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».

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Здоровье Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

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Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Общество Какие продукты защитят от рака молочной железы Ученые нашли способ снизить риск рака груди. Медики рассказали о продуктах, которые помогут снизить вероятность рака молочной железы.