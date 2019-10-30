Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии

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