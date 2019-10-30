Армия и оружие
РБКЭрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Общество
Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.
Известия 08:07
Экономика
Минэкономразвития РФ изменит порядок учета уровня бедности в стране
Минэкономразвития РФ изменит порядок статистического учета уровня бедности в стране. Росстат будет предоставлять более точные данные.
TatCenter вчера в 02:23
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Политика
Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США
Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
RT на русском 12:16
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Общество
Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей
Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
URA.Ru 01:16
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие
На территории Сирии «потерялась» колонна армии США
Военное обозрение 07:43
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Газета.Ru 12:16
Происшествия
ВС отменил приговор по делу о наркотиках после решения ЕСПЧ
Президиум Верховного суда 30 октября отменил приговор Александру Борисову, которого в 2016 году осудили на четыре года колонии за хранение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта.
Право.ру 08:24
Политика
Путин оценил решение Дании разрешить прокладку «Северного потока-2»
На пресс-конференции после встречи с венгерским политиком Путин поприветствовал решение регулятора Дании предоставить право на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2".
РЕН ТВ 13:48
Здоровье
Онколог заявил, что рак невозможно победить
9111.ru 04:31
Экономика
«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов
В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Infox.ru 28 октября в 10:41
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Происшествия
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества, сообщается, что один человек госпитализирован, передает Reuters со ссылкой на полицию.
Lenta.ru 13:49
Политика
СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»
СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.
РБК 13:09
Футбол
Зенит — Томь 2:0 (2-й тайм)
Форвард «Зенита» Артем Дзюба пропускает матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи» по медицинским показаниям.
Спорт-Экспресс 12:55
Общество
В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек
Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.
РБК 05:11
Футбол
ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России.
РИА Новости 14:01
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Единоборства
Глава UFC подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона в разработке
Дана Уайт, являющийся президентом UFC, подтвердил, что организация намерена провести поединок между действующим обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул американцем Тони Фергюсоном.
Sport.ru 03:44
Происшествия
СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля
Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Известия 10:24
Гаджеты
Samsung представила новый концепт складного смартфона
На конференции для разработчиков был показан короткий ролик с новым концептом складного телефона.
Live24 09:40
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23