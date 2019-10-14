Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЭрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
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Эрдоган заявил о согласии России на расширение турецкой операции в Сирии

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Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации россиянам, как избежать осенних заболеваний.
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Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
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Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

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Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
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До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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В международном аэропорту Симферополь прошли успешные испытания первого грузового электрокара, разработанного и изготовленного на одном из крымских научно-производственных предприятий.
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Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
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