Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.

Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

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