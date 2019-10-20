Армия и оружие
REGNUMЭрдоган заявил о возможности возобновления военной операции в Сирии
Напомним, 17 октября вице-президент США Майк Пенс заявил о договорённости о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов, за которые курдским отрядам дадут отойти от границы с Турцией. Как сообщало ИА REGNUM, о начале военной операции «Источник мира» Турция объявила 9 октября.
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Футбол
«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» в ЛЧ
«Локомотив» прилетел в Турин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Sportbox.RU 17:39
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru вчера в 02:04
Шоу-бизнес
Владимир Зеленский с женой гостили у Анастасии Заворотнюк
В конце программы Анастасия Заворотнюк призналась в дружбе с женой Зеленского, а также отметила, что однажды она принимала семью будущего президента у себя в гостях.
Дни24 вчера в 04:47
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Экономика
Компании Глеба Франка купили квоты по добыче краба на 38 млрд рублей
REGNUM 18 октября в 00:18
Экономика
Более 50% расходов проекта бюджета Москвы носят социальный характер
Более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер.
Москва 24 18 октября в 07:07
Музыка
Неизданная песня Джона Леннона вышла в новом альбоме Ринго Старра
Культуромания 12:48
Экономика
Деньги дольщиков России ушли за границу
15 сентября в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по доработке парламентских запросов в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ЦБ по вопросу перечисления средств в Фонд защиты прав дольщиков.
Русская Планета 18 октября в 06:41
Наука
Жизнь червям и мышам продлило торможение нейронов в мозге
МонаВиста 18 октября в 12:38
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ 04:40
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»
«Динамо» в матче 13-го тура РПЛ сыграло вничью с «Краснодаром».
Московский Комсомолец 15:21
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra 10:21
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
Российская газета 18:41
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец 18:53
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости 17:17
Политика
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
RT на русском 17:27
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 18 октября в 14:43
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
RT на русском вчера в 23:51
Политика
Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине.
Life.ru 07:28
Гаджеты
Apple выпустит AirPods Pro в конце октября
Компания Apple уже в конце октября может выпустить наушники AirPods Pro.
Ореанда-Новости 18 октября в 11:53
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 06:16
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru вчера в 05:21
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43