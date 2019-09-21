Армия и оружие

ТАССТАССЭрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции для журналистов перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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