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Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха

Настало время завершить кризис, который начался «с армянской оккупации» Нагорного Карабаха. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Терпению Азербайджана пришёл конец, и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации», — цитирует Anadolu главу государства.В источнике
С чего всё началось
Комментируя обострение между Армений и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает
 NTV.
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Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

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