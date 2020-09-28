Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха
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Настало время завершить кризис, который начался «с армянской оккупации» Нагорного Карабаха. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Терпению Азербайджана пришёл конец, и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации», — цитирует Anadolu главу государства.В источнике
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