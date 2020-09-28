Эрдоган заявил об «оккупации Арменией территорий Азербайджана»
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".В источнике
С чего всё началось
Эрдоган заявил об «оккупации Арменией территорий Азербайджана»
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".
РИА Новости07:31
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