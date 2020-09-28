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РИА Новости
РИА Новости

Эрдоган заявил об «оккупации Арменией территорий Азербайджана»

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эрдоган заявил об «оккупации Арменией территорий Азербайджана»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".
РИА Новости07:31
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Эхо Москвы

Президент Турции потребовал от Армении немедленно оставить «оккупированные азербайджанские территории»

Эхо Москвы10:31
Газета.Ru

Косачев назвал «странным» заявление Эрдогана об оккупации территории Азербайджана

Газета.Ru09:39
Sputnik Азербайджан

Пора покончить с оккупацией Арменией территорий Азербайджана - Эрдоган

Sputnik Азербайджан08:22
РИА Новости

Эрдоган заявил об «оккупации» Арменией территорий Азербайджана

РИА Новости09:31
RT на русском

Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха

RT на русском07:41
ТАСС

Эрдоган заявил о необходимости положить конец кризису в Нагорном Карабахе

ТАСС07:36
РБК

Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Нагорного Карабаха»

РБК07:29

В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Shraibikus News09:31
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Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42
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«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В ночь с субботы на воскресенье состоялся пятый матч финальной серии в рамках Кубка Стэнли по хоккею между "Тампой-Бэй" и "Далласом" Победу в сегодняшнем противостоянии одержали представители "Старз".
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Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18
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