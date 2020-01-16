Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). Об этом, выступая на конференции в Анкаре, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Мишустин назвал главной задачей поддержку российского бизнеса Деятельность российского правительства должна быть направлена на снятие барьеров для бизнеса и сокращение его возможных издержек, об этом Михаил Мишустин рассказал на заседании «Единой России».

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Армия и оружие В США назвали главное преимущество российского стрелкового оружия Речь идет об отечественных пистолетах ТТ, Макарова и Ярыгина, которые по словам обозревателей превосходят иностранные образцы.В первую очередь автор материала отметил, что произведенные в СССР пистолеты имеют уникальный дизайн и эстетику.

Политика Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины» Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Политика Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.

Экономика ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд Первый этап сделки На первом этапе ВЭБ намерен предоставить компании "ТФК-Финанс", через которую "Стройпроектхолдинг" владеет 94,2% "Мостотреста", бридж-кредит в сумме 29,8 млрд руб. на 12 месяцев под залог этой доли и под поручительство холдинга Ротенберга.

Политика Мишустин выступил против налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.

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Армия и оружие Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы? Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.