Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). Об этом, выступая на конференции в Анкаре, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

RT на русском08:46

Турция направляет в Ливию военных для поддержки ПНС

Московский Комсомолец Турция05:47

Турция начинает отправлять военных в Ливию для поддержки ПНС

Газета.Ru07:37

Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

Интерфакс06:21

Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

РИА Новости06:11

Эрдоган заявил, что Турция начинает отправлять военных в Ливию для поддержки ПНС

ТАСС06:07

Турция начала отправку своих войск в Ливию

Эхо Москвы09:30
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика

Мишустин назвал главной задачей поддержку российского бизнеса

Деятельность российского правительства должна быть направлена на снятие барьеров для бизнеса и сокращение его возможных издержек, об этом Михаил Мишустин рассказал на заседании «Единой России».
Экономика сегодня 03:45
Политика

В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны

Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
Аргументы и Факты 02:42
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК вчера в 04:19
Армия и оружие

В США назвали главное преимущество российского стрелкового оружия

Речь идет об отечественных пистолетах ТТ, Макарова и Ярыгина, которые по словам обозревателей превосходят иностранные образцы.В первую очередь автор материала отметил, что произведенные в СССР пистолеты имеют уникальный дизайн и эстетику.
ГЛАС.RU 10:05
Политика

Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Михаил Мишустин намерен в ближайшие время представить президенту Владимиру Путину кандидатов на министерские кресла в новом составе правительства.
Российская газета 08:10
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Политика

Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
РИА Новости 10:20
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Коммерсантъ 08:19
Экономика

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфакс 02:03
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru вчера в 04:02
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
РИА Новости 09:30
Экономика

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Первый этап сделки На первом этапе ВЭБ намерен предоставить компании "ТФК-Финанс", через которую "Стройпроектхолдинг" владеет 94,2% "Мостотреста", бридж-кредит в сумме 29,8 млрд руб. на 12 месяцев под залог этой доли и под поручительство холдинга Ротенберга.
РБК 09:01
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Политика

Путин пообещал не менять две первые главы Конституции

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 16 января, пообещал не менять эти главы Конституции.
Политика Сегодня 10:12
Наука

Синдром эмоционального выгорания связали с нерегулярным сердцебиением

Американские специалисты выяснили, что синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением.
МедиаПоток вчера в 12:11
Происшествия

Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля

Интерфакс 09:12
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей 05:46
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Политика

Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 10:50
Футбол

Вместо Игбуна был госпитализирован его друг

В больницу же попал друг Игбуна, проживающий в московской квартире футболиста.
Вести.Ru 10:05
Политика

В Болгарии назвали главную ошибку в отношениях с Россией

Власти Болгарии обещают, что "Балканский поток", через который российский газ из Турции пойдет в Европу, заработает раньше "Северного потока - 2". София сожалеет, что под натиском ЕС упустила свой шанс стать крупнейшим газовым хабом в регионе, но надеется получить прибыль за счет перехода на евро.
Газета.Ru 00:22
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Армия и оружие

Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы?

Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.
Peterburg News вчера в 01:37
Политика

Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
ПолитРоссия 04:51
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