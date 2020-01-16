Политика
RT на русскомЭрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). Об этом, выступая на конференции в Анкаре, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Политика
Мишустин назвал главной задачей поддержку российского бизнеса
Деятельность российского правительства должна быть направлена на снятие барьеров для бизнеса и сокращение его возможных издержек, об этом Михаил Мишустин рассказал на заседании «Единой России».
Политика
В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны
Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Армия и оружие
В США назвали главное преимущество российского стрелкового оружия
Речь идет об отечественных пистолетах ТТ, Макарова и Ярыгина, которые по словам обозревателей превосходят иностранные образцы.В первую очередь автор материала отметил, что произведенные в СССР пистолеты имеют уникальный дизайн и эстетику.
Политика
Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни
Михаил Мишустин намерен в ближайшие время представить президенту Владимиру Путину кандидатов на министерские кресла в новом составе правительства.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Политика
Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Первый этап сделки На первом этапе ВЭБ намерен предоставить компании "ТФК-Финанс", через которую "Стройпроектхолдинг" владеет 94,2% "Мостотреста", бридж-кредит в сумме 29,8 млрд руб. на 12 месяцев под залог этой доли и под поручительство холдинга Ротенберга.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Политика
Путин пообещал не менять две первые главы Конституции
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 16 января, пообещал не менять эти главы Конституции.
Наука
Синдром эмоционального выгорания связали с нерегулярным сердцебиением
Американские специалисты выяснили, что синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением.
Происшествия
Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Политика
Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ
Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Футбол
Вместо Игбуна был госпитализирован его друг
В больницу же попал друг Игбуна, проживающий в московской квартире футболиста.
Политика
В Болгарии назвали главную ошибку в отношениях с Россией
Власти Болгарии обещают, что "Балканский поток", через который российский газ из Турции пойдет в Европу, заработает раньше "Северного потока - 2". София сожалеет, что под натиском ЕС упустила свой шанс стать крупнейшим газовым хабом в регионе, но надеется получить прибыль за счет перехода на евро.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Армия и оружие
Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы?
Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.
Политика
Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян
Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.