Политика
RT на русскомЭрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). Об этом, выступая на конференции в Анкаре, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью арабскому телеканалу «218» заявил, что отправка турецкого военного контингента в Ливию была обусловлена просьбой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) якобы для «обеспечения выживания правительства».ФАН06:23
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