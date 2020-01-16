Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью арабскому телеканалу «218» заявил, что отправка турецкого военного контингента в Ливию была обусловлена просьбой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) якобы для «обеспечения выживания правительства».

с чего всё началось

Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). Об этом, выступая на конференции в Анкаре, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Происшествия За призывы к сепаратизму арестовали активистку «Левого сопротивления» Активистка движения «Левое сопротивление» Дарья Полюдова арестована до 13 марта за призывы к терроризму и сепаратизму, решение вынес Мещанский суд Москвы, 16 января передает Интерфакс.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Фигурное катание Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.

Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.

Политика Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине» Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.

Политика Трамп может обсудить с Путиным хакерские атаки на украинскую Burisma Президент США Дональд Трамп при встрече с российским лидером Владимиром Путиным может обсудить хакерскую атаку на украинскую компанию Burisma, о которой сообщила газета The New York Times.

Происшествия Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Политика Греф назвал главного министра в правительстве Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

Политика Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.

Политика Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.