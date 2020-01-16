Политика
RT на русскомЭрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). Об этом, выступая на конференции в Анкаре, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Футбол
ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Госдума одобрила назначение Мишустина на пост премьер-министра
Депутаты Госдумы единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Гаджеты
Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10
Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Футбол
Прядкин переизбран президентом РПЛ досрочно
Сергей Прядкин досрочно переизбран президентом российской Премьер-лиги на новый пятилетний срок.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Биатлон
Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Политика
Путин утвердил новую должность для Медведева
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий создание должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Политика
Медведев и Мишустин встретятся в Белом доме 17 января
Премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретятся в Белом доме в пятницу, 17 января.
Происшествия
В Калмыкии пьяный отчим убил ребенка-инвалида
Как сообщили в СК РФ, накануне в поселке Ики-Бурул 38-летний сожитель матери мальчика «на почве личной неприязни» жестоко избил пятилетнего ребенка-инвалида, нанеся ему удары по голове и по всему телу.
Политика
Хафтар пообещал соблюдать мирное соглашение по Ливии
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Происшествия
МАК назвал причину ЧП с самолетом «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году
Самолет "ЮТэйр" скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Армия и оружие
США возобновили совместные операции с Ираком
По словам источников, «военные хотели возобновить операции против ИГ* как можно скорее, чтобы не дать боевикам завладеть инициативой и распространять пропаганду о какой-либо победе над США в Ираке», которая стала возможной из-за обострения отношений между Вашингтоном и Багдадом.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Происшествия
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Общество
Убийственная шутка: трейлер Джокера для Mortal Kombat 11
WB Games и NetherRealm показали трейлер Джокера для Mortal Kombat 11, в котором можно увидеть основные умения бойца, в том числе смертельный удар и фаталити.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен
Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Футбол
Бабаев опроверг информацию о попытках ЦСКА перехватить Соболева
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе футболиста самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева в армейский клуб.
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Происшествия