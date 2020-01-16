Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). Об этом, выступая на конференции в Анкаре, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

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