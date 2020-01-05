Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), сообщает CNN Turk. В задачи турецких военных в Ливии входят координационные действия, отметил Эрдоган.
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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), сообщает CNN Turk
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