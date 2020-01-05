Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), сообщает CNN Turk. В задачи турецких военных в Ливии входят координационные действия, отметил Эрдоган.
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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), сообщает CNN Turk.Газета.Ru14:20
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Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Ираке больше не хотят терпеть присутствие американских войск.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка недавно потратила два триллиона долларов на новое вооружение.
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Как минимум пять человек погибли в результате столкновения туристического автобуса, двух грузовиков и легковых автомобилей в штате Пенсильвания в США.
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Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
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Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма
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Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
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Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
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Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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Президент Ирака Бархам Салех призвал не допустить широкомасштабной войны на Ближнем Востоке.
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Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
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Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.