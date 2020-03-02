Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
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Экономика
Главные угрозы для сбережений. Где стало опасно хранить деньги
Деньги под подушкой Наслушавшись пугающих прогнозов, многие россияне решили, что надёжнее всего хранить деньги наличными дома.
Космос
Самый мощный взрыв в истории зафиксировали в космосе
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Кино
Известный актер Халит Эргенч уступил первенство Бураку Озчивиту
Общество
Случаи заражения коронавирусом вне Китая зафиксировали в 64 странах
Случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы уже в 64 странах, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Футбол
Старридж временно отстранен от футбола за нарушение правил о ставках
Нападающий Дэниел Старридж был отстранен от любой футбольной деятельности до июня 2020 года из-за нарушения правил о ставках.
Здоровье
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Футбол
Мхитарян рассказал, с чего начался его конфликт с Моуринью
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в интервью на Youtube-канале «КраСава» рассказал о начале своего конфликта с Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».
Общество
Пользователи «Яндекс.Такси» возмутились новым рейтингом пассажиров
Здоровье
В Челябинске стало меньше заболевших гриппом и ОРВИ
В Челябинске за последнюю неделю отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прирост заболевших уменьшился на 16,5 процентов.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
Футбол
Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»
Полузащитник московского ЦСКА заявил, что не может дождаться противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Происшествия
Известного блогера Андрея Петрова избили в Москве
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Наука
Солнечные бури могут вызывать сбои в навигации китов
Американские ученые определили, что солнечные бури могут вызывать сбои в навигации китов и птиц.
Общество
Программу газификации для Забайкалья попросил разработать Совфед
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта обратилась к руководству «Газпрома» с просьбой разработать для Забайкальского края программу газификации.
Хоккей