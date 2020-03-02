Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
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Эрдоган исключил удары по позициям России и Ирана в Сирии

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Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии

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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
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Главные угрозы для сбережений. Где стало опасно хранить деньги

Деньги под подушкой Наслушавшись пугающих прогнозов, многие россияне решили, что надёжнее всего хранить деньги наличными дома.
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Самый мощный взрыв в истории зафиксировали в космосе

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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
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Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

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Случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы уже в 64 странах, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 16:15
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Взгляд.ру вчера в 14:56
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Газета.Ru 28 февраля в 12:02
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Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
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«Газпром нефть» показала развитие Охтинского мыса в Петербурге

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Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
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Старридж временно отстранен от футбола за нарушение правил о ставках

Нападающий Дэниел Старридж был отстранен от любой футбольной деятельности до июня 2020 года из-за нарушения правил о ставках.
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Здоровье

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
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Сирийская армия опять выбила боевиков из Саракиба

Вести.Ru 03:49
Экономика

ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Российская газета 11:24
Футбол

Мхитарян рассказал, с чего начался его конфликт с Моуринью

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в интервью на Youtube-канале «КраСава» рассказал о начале своего конфликта с Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».
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Пользователи «Яндекс.Такси» возмутились новым рейтингом пассажиров

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В Челябинске стало меньше заболевших гриппом и ОРВИ

В Челябинске за последнюю неделю отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прирост заболевших уменьшился на 16,5 процентов.
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Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью

Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
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Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА заявил, что не может дождаться противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

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Известного блогера Андрея Петрова избили в Москве

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Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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Солнечные бури могут вызывать сбои в навигации китов

Американские ученые определили, что солнечные бури могут вызывать сбои в навигации китов и птиц.
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Общество

Программу газификации для Забайкалья попросил разработать Совфед

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта обратилась к руководству «Газпрома» с просьбой разработать для Забайкальского края программу газификации.
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Овечкин стал 36-м в истории НХЛ по набранным очкам

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