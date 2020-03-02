Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
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Общество
Суд отменил приговор Константину Котову
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Опубликованы характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6970 XT, RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6700 XT
Топовая модель Radeon RX 6970 XT получила 6800 потоковых процессоров, 425 текстурных блоков и 160 блоков блендинга.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Футбол
Наказанный УЕФА «Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Лиги.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру
Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Мужчина заразился во время отдыха в Италии, в Россию он вернулся 23 февраля,жил в частном доме в Подмосковье.
Экономика
Российская сахарная индустрия переживает кризис
Проблема заключается в том, что беды российской сахарной индустрии не уникальны — во всём мире производители сахара сталкиваются с перепроизводством, которое ведёт к резкому падению цен.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Политика
В Брюсселе стартуют переговоры о будущем Великобритании и Евросоюза
В Брюсселе сегодня начинаются переговоры между Великобританией и Евросоюзом об условиях дальнейшего сосуществования сторон.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Общество
В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества
Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.
Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Общество
В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек
Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Кино
Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.