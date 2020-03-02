Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
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Эрдоган исключил удары по позициям России и Ирана в Сирии

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Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

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Эрдоган: у Турции нет проблем с Россией и Ираном в Сирии

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Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии

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Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии

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Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном

РИА Новости06:24
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Суд отменил приговор Константину Котову

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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
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Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
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Опубликованы характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6970 XT, RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6700 XT

Топовая модель Radeon RX 6970 XT получила 6800 потоковых процессоров, 425 текстурных блоков и 160 блоков блендинга.
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
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Наказанный УЕФА «Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Лиги.
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На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
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США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
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Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру

Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Союзное Вече 04:00
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

Мужчина заразился во время отдыха в Италии, в Россию он вернулся 23 февраля,жил в частном доме в Подмосковье.
62инфо 06:18
Экономика

Российская сахарная индустрия переживает кризис

Проблема заключается в том, что беды российской сахарной индустрии не уникальны — во всём мире производители сахара сталкиваются с перепроизводством, которое ведёт к резкому падению цен.
ForPost 11:31
Игры

Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру

Игромания.ру вчера в 01:53
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
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Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
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Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 11:42
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
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Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Политика

В Брюсселе стартуют переговоры о будущем Великобритании и Евросоюза

В Брюсселе сегодня начинаются переговоры между Великобританией и Евросоюзом об условиях дальнейшего сосуществования сторон.
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Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
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В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества

Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.
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Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games

Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

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Общество

В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек

Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:48
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted

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Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
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