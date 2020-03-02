Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
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Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Гаджеты
Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone
Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.
Происшествия
В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье
В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Культура
Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли
61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Шоу-бизнес
Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару
Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
Происшествия
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Армия и оружие
Анкара сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе
Один турецкий военный погиб и один получил ранения при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе, говорится в сообщении минобороны Турции.
Общество
Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
В Троицком построят школу за два миллиарда рублей
В анивском селе Троицком построят школу на 1200 мест.
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt из-за своей низкой стоимости
В публикации были отмечены все футболисты, кроме Криштиану Роналду, который заблокировал страничку Transfermarkt из-за своей низкой стоимости.
Происшествия
У вернувшегося из Италии гражданина РФ диагностировали коронавирус
Как сообщает «РИА Новости», у россиянина, который вернулся из Италии, нашли коронавирус.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Происшествия
Uber конкретно пострадал в аварии в Южно-Сахалинске
В районе "Столицы" в столице области сегодня вечером неудачно встретились два авто.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Здоровье
Украина запретила ввоз животных из Китая из-за эпидемии коронавируса
Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса.
Здоровье
Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного окна
Переход хавбека сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода был утвержден со стороны РФС.
Здоровье
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Авто
«АвтоВАЗ» отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4x4
Согласно инсайдерской информации, внедорожник должен был получить руль фирмы Takata, которая раньше выпускала его для дорестайлинговой LADA 4x4 Urban, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с японской компанией.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.